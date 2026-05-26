Le borse europee in calo ⬇️Cosa sta influenzando i mercati oggi❓

I principali indici azionari europei sono sotto pressione oggi dopo i nuovi attacchi statunitensi nel sud dell’Iran, che hanno indebolito l’ottimismo riguardo a un imminente accordo di pace. Lo STOXX 600 è in calo dello 0,2%, il DAX scende tra lo 0,49% e lo 0,7% e l’Euro Stoxx 50 perde lo 0,78%, mentre il FTSE 100 va contro il trend con un rialzo di circa lo 0,7–0,9% grazie al supporto dei titoli minerari.
Il principale fattore che guida il sentiment di mercato è l’escalation del conflitto in Medio Oriente: l’esercito statunitense ha effettuato attacchi “difensivi” nel sud dell’Iran durante la notte e il Segretario di Stato Marco Rubio ha ammesso che i negoziati di pace potrebbero richiedere “alcuni giorni in più”. Il Brent è in rialzo di oltre il 3% e si avvicina ai 99 dollari al barile, mentre il WTI è in calo di circa il 3,7% a 93 dollari (in seguito alla ripresa delle contrattazioni dopo il lungo weekend negli Stati Uniti). Il dollaro statunitense rimane in un intervallo di trading ristretto: l’indice DXY è in lieve rialzo dello 0,04% a circa 98,96, mentre il cambio EUR/USD è stabile a 1,1644.
A livello settoriale nell’Euro Stoxx 50, i settori Consumer Discretionary (-1,79%) e Industrials (-1,66%) sono di gran lunga i peggiori performer, mentre il settore tecnologico è in calo dell’1,30%.
Gli unici settori in territorio positivo sono Utilities (+1,00%) ed Energy (+0,27%), che beneficiano dell’aumento dei prezzi delle materie prime e di un afflusso di capitale difensivo.
Fonte: XTB
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Le azioni di Ferrari e Iberdrola stanno attirando al momento la maggiore attenzione degli investitori in Europa. Fonte: XTB
- Ferrari è crollata di quasi il 6%, il calo giornaliero più marcato degli ultimi mesi, dopo che il produttore di auto di lusso ha presentato il suo primo modello completamente elettrico, la Ferrari Luce, in un momento in cui i concorrenti (Porsche, Lamborghini) stanno ridimensionando le proprie ambizioni nel segmento EV, citando una domanda debole. Gli analisti sottolineano inoltre che i produttori cinesi restano leader globali nel segmento elettrico, mettendo i marchi europei tradizionali in una posizione complessa.
- Safran è in calo di oltre il 3%, mentre Airbus perde l’1,6%: il settore aeronautico è sotto pressione a causa dell’aumento dei costi operativi e delle tensioni geopolitiche che influenzano le catene di approvvigionamento. Lufthansa e Ryanair hanno registrato cali rispettivamente dell’1,4% e dello 0,7% negli ultimi giorni, mentre Morgan Stanley ha declassato il rating su Lufthansa.
- Iberdrola è in rialzo di oltre l’1,44–1,47% ed è il miglior titolo dell’Euro Stoxx 50, dopo che Barclays ha alzato il rating a “Overweight” e fissato un nuovo target price di 22,60 euro, definendo la società il “gold standard” delle utility europee. La banca prevede una crescita annua dell’EPS di circa l’11% fino al 2030, evidenziando la stabilità di un modello basato per il 55% su infrastrutture di rete regolamentate.
- Kingfisher è in rialzo di circa il 4,6% e tra i migliori performer dello STOXX 600 dopo aver confermato il raggiungimento degli obiettivi di utile annuale nonostante un calo dello 0,7% su base annua delle vendite like-for-like nel primo trimestre: gli investitori hanno accolto positivamente la conferma delle guidance.
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