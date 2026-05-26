Le borse europee in calo ⬇️Cosa sta influenzando i mercati oggi❓

I principali indici azionari europei sono sotto pressione oggi dopo i nuovi attacchi statunitensi nel sud dell’Iran, che hanno indebolito l’ottimismo riguardo a un imminente accordo di pace. Lo STOXX 600 è in calo dello 0,2%, il DAX scende tra lo 0,49% e lo 0,7% e l’Euro Stoxx 50 perde lo 0,78%, mentre il FTSE 100 va contro il trend con un rialzo di circa lo 0,7–0,9% grazie al supporto dei titoli minerari.

Il principale fattore che guida il sentiment di mercato è l’escalation del conflitto in Medio Oriente: l’esercito statunitense ha effettuato attacchi “difensivi” nel sud dell’Iran durante la notte e il Segretario di Stato Marco Rubio ha ammesso che i negoziati di pace potrebbero richiedere “alcuni giorni in più”. Il Brent è in rialzo di oltre il 3% e si avvicina ai 99 dollari al barile, mentre il WTI è in calo di circa il 3,7% a 93 dollari (in seguito alla ripresa delle contrattazioni dopo il lungo weekend negli Stati Uniti). Il dollaro statunitense rimane in un intervallo di trading ristretto: l’indice DXY è in lieve rialzo dello 0,04% a circa 98,96, mentre il cambio EUR/USD è stabile a 1,1644.

A livello settoriale nell’Euro Stoxx 50, i settori Consumer Discretionary (-1,79%) e Industrials (-1,66%) sono di gran lunga i peggiori performer, mentre il settore tecnologico è in calo dell’1,30%.

Gli unici settori in territorio positivo sono Utilities (+1,00%) ed Energy (+0,27%), che beneficiano dell’aumento dei prezzi delle materie prime e di un afflusso di capitale difensivo.

Fonte: XTB

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