EssilorLuxottica e L'Oréal acquisiranno una parte del marchio Giorgio Armani?

Le azioni di EssilorLuxottica (EL.FR) e L’Oréal (OR.FR) sono state oggi sotto i riflettori del mercato, a seguito di notizie de Il Sole 24 Ore secondo cui la famiglia Armani sta valutando di coinvolgere due o tre investitori strategici per acquisire una quota del 15% di Giorgio Armani SpA. Il testamento del fondatore del gruppo, scomparso nel 2025 all’età di 91 anni, indica EssilorLuxottica, L’Oréal e LVMH come acquirenti privilegiati, con la possibilità di aumentare in seguito la loro partecipazione fino al 54,9%. Suddividere la quota tra più investitori, invece di venderla a un unico soggetto, darebbe alla fondazione più tempo per sviluppare una strategia di proprietà più ampia, riducendo così la pressione negoziale sui singoli offerenti.

Nel caso di EssilorLuxottica, secondo notizie precedenti, l’azienda sarebbe pronta ad acquisire tra il 5% e il 10% del capitale Armani, senza ottenere un seggio nel consiglio di sorveglianza. Questo scenario è coerente con la strategia del gruppo fino ad oggi. Armani è un partner chiave di licensing nel segmento eyewear, quindi l’investimento avrebbe natura difensiva e strategica, assicurando la continuità della partnership esistente. Va tuttavia sottolineato che la capitalizzazione di mercato di EssilorLuxottica è scesa nel 2026 a circa €98,95 miliardi, registrando un calo superiore al 21% su base annua; l’eventuale acquisizione delle azioni Armani da sola, quindi, non rappresenta un catalizzatore sufficiente per invertire questa tendenza.

L’Oréal, invece, ha confermato ufficialmente tramite il suo CFO, Christophe Babule, che prenderà “definitivamente” in considerazione la possibilità di acquisire una partecipazione, rendendo la società di Rue Royale una delle favorite del mercato. Per L’Oréal, anche acquisire solo una quota di minoranza in Armani rafforzerebbe la sua posizione nel segmento dei profumi e cosmetici di lusso, dove il marchio Armani Beauty genera ricavi significativi.

EssilorLuxottica (EL.FR) è in calo; L’Oréal (OR.FR) è in rialzo—perché?

L’Oréal detiene già la licenza per la produzione dei profumi e cosmetici Armani Beauty, quindi questo investimento salvaguarda un flusso di ricavi miliardario per la società. In uno scenario con più investitori, L’Oréal potrebbe acquisire una quota di controllo e assumere la leadership nella definizione della partnership. EssilorLuxottica, invece, ha dichiarato la disponibilità ad acquisire solo il 5–10% senza un seggio nel consiglio di sorveglianza, il che implica una posizione passiva di minoranza senza reale influenza sulla strategia del marchio. In una struttura con più investitori, la quota di EL sarebbe ancora più ridotta e vincolare capitale in un’azienda di moda senza un chiaro valore aggiunto potrebbe essere percepito dal mercato come una mossa rischiosa, considerando il livello di indebitamento più elevato rispetto a quello di L’Oréal.

Fonte: xStation