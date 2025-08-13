Ethereum vicino ai massimi del 2021 🚀

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Gli afflussi di ETF supportano Ethereum 📈 Le criptovalute sono in aumento
Ethereum oggi sale fino a quasi 4.700 USD, raggiungendo i massimi storici di novembre 2021. Dall’inizio di aprile, il prezzo di ETH è più che triplicato, sostenuto da forti afflussi verso fondi ETF e da un crescente appetito per gli asset rischiosi. Negli ultimi 30 giorni, ETH ha guadagnato oltre il 40% e lunedì gli ETF statunitensi su Ethereum hanno registrato un afflusso netto record di 1,01 miliardi di USD, rispetto ai soli 178 milioni di USD diretti verso Bitcoin.
La domanda di Ethereum è supportata dalla continua debolezza del dollaro statunitense e da un possibile cambiamento nella politica della Federal Reserve, che potrebbe iniziare presto a tagliare i tassi di interesse (e quasi certamente lo farà a partire da maggio 2026). Anche i fattori tecnologici stanno acquisendo importanza: la blockchain di ETH ha ampie applicazioni pratiche nei trend di tokenizzazione e decentralizzazione, favoriti dalle nuove normative statunitensi favorevoli al settore.
Bitcoin rimane intorno a 120.000 USD, mentre la sua dominanza sulle criptovalute minori — le cosiddette altcoin — è in calo da tempo. Questo potrebbe segnalare l’inizio della cosiddetta altseason, un periodo in cui i capitali fluiscono da Bitcoin verso criptovalute minori alla ricerca di rendimenti più elevati. Storicamente, questo schema ha caratterizzato la fase tardiva ed euforica di un mercato rialzista, precedendo un aumento della volatilità e del panico.
Ethereum (grafico D1)
Osservando il grafico, si nota un forte trend rialzista, con l’indicatore RSI vicino agli 80 punti, segnalando condizioni di ipercomprato. Il prezzo di ETH si trova in una zona di potenziale forte offerta (massimi del 2021) e, se riuscisse a superare i 4.800 USD, si aprirebbe la strada verso i 5.000 USD e oltre.
Fonte: xStation5
Gli afflussi cumulativi in ETH negli ultimi 20 giorni superano i 5 miliardi di USD e, dopo l’afflusso record di lunedì di oltre 1 miliardo di USD, ieri gli afflussi negli ETF hanno raggiunto un numero molto elevato, quasi 480 milioni di USD.
