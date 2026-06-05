📉 EUR/USD perde terreno a fronte di un solido rapporto sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti.

EURUSD in calo dopo i forti dati sul mercato del lavoro USA e la revisione al ribasso del PIL dell’Eurozona La coppia EUR/USD è in ribasso oggi dopo che dati sul mercato del lavoro statunitense superiori alle attese hanno rafforzato il dollaro, mentre la revisione delle stime del PIL dell’Eurozona per il primo trimestre ha evidenziato un quadro economico europeo molto più debole del previsto. Il PIL dell’Eurozona è stato rivisto al ribasso a -0,2% su base trimestrale, rispetto al precedente dato di +0,1% e contro aspettative di una crescita dello 0,1%. Su base annua, la crescita economica è rallentata nettamente allo 0,3%, rispetto allo 0,8% registrato in precedenza. In questo contesto, l’ultimo rapporto sul mercato del lavoro statunitense si è rivelato decisamente più forte delle aspettative. Dati occupazionali USA: sorpresa positiva I Non-Farm Payrolls (NFP) di maggio hanno mostrato la creazione di 172.000 nuovi posti di lavoro, ben al di sopra delle stime di consenso pari a 89.000 e superiori anche al dato precedente di 115.000. Inoltre, le rilevazioni relative a marzo e aprile sono state riviste al rialzo complessivamente di 93.000 posti di lavoro. Altri dati chiave: Tasso di disoccupazione: invariato al 4,3%

invariato al 4,3% Crescita salariale annua: 3,4% su base annua, in linea con le aspettative del mercato Reazione dei mercati Dopo la pubblicazione del rapporto: il dollaro statunitense si è rafforzato;

i rendimenti dei Treasury USA sono saliti;

il sentiment di Wall Street si è leggermente indebolito. Gli investitori temono infatti che un mercato del lavoro ancora molto solido possa ridurre la probabilità di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve nel breve termine. Rispetto agli Stati Uniti, l’economia dell’Eurozona appare attualmente molto più fragile, rafforzando ulteriormente la divergenza economica e monetaria tra le due aree. Analisi tecnica EUR/USD (grafico H1) L’EUR/USD continua a muoversi al ribasso ed è tornato in prossimità della soglia di 1,1600, accompagnato da volumi di vendita elevati. Dal punto di vista tecnico, il cambio è sceso sotto: la media mobile esponenziale a 50 periodi (EMA50);

la media mobile esponenziale a 200 periodi (EMA200). Questo rappresenta un segnale di deterioramento del momentum nel breve periodo. Una rottura decisa e sostenuta sotto 1,1600 potrebbe aprire la strada a un movimento ribassista più marcato. L’attenzione degli investitori si sposta ora sulla prossima riunione della Banca Centrale Europea (ECB) della settimana prossima, che potrebbe rappresentare il prossimo importante catalizzatore per l’andamento della coppia valutaria. Fonte: xStation5 Fonte: team di ricerca di XTB

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