📉 EURUSD sotto 1,135

Negli ultimi mesi la coppia EURUSD è scesa del 2,5%, raggiungendo il livello di 1,135. Diversi fattori hanno contribuito al rafforzamento del dollaro. Il più significativo è stato il meeting FOMC della scorsa settimana, che ha portato a un sostanziale aumento delle aspettative di mercato riguardo ai rialzi dei tassi di interesse oltre Atlantico. Anche la correzione del mercato azionario, guidata dal settore dei semiconduttori, e la pubblicazione di dati PMI relativamente solidi per giugno hanno rappresentato fattori rilevanti. Alle 15:30 (CET) è attesa forse la pubblicazione macroeconomica più importante della settimana: l’inflazione PCE statunitense di maggio. Perché è così rilevante per i mercati? Con il parziale allentamento della situazione in Medio Oriente, gli investitori possono tornare a concentrarsi pienamente sulle principali pubblicazioni macroeconomiche. Le informazioni di grande impatto mantengono ancora un forte potenziale di generare elevata volatilità sui mercati. Tuttavia, la soglia per considerare tali dati “di rottura” è molto più alta rispetto alle prime settimane del conflitto. Il mercato si aspetta azioni concrete e monitora attentamente se il traffico nello Stretto di Hormuz tornerà effettivamente a condizioni prossime alla normalità. A seguito dell’ultimo meeting FOMC, le aspettative sui rialzi dei tassi sono aumentate sensibilmente. Il Dot Plot allegato alla decisione più recente ha mostrato che fino alla metà dei policymaker considera un rialzo dei tassi entro la fine dell’anno come lo scenario più razionale alla luce delle condizioni attuali. Ogni tre membri del comitato prevede due o più rialzi. Grafico 1: variazione del Dot Plot del FOMC [giugno vs marzo] (2026) Fonte: FOMC, 25.06.2026 Il mercato attualmente prezza circa 40 punti base di rialzi dei tassi di interesse entro la fine dell’anno (meno di due rialzi completi). Si tratta di un cambiamento molto significativo rispetto alla situazione precedente al meeting, quando non era prezzato nemmeno un rialzo completo. Questo potrebbe essere l’ultimo mese in cui prezzi del petrolio molto elevati si riflettono in modo così rilevante sull’indice di inflazione headline. Pertanto, se la componente core non dovesse mostrare un chiaro effetto di trasmissione dell’inflazione verso altri settori, gli investitori riceverebbero un segnale importante per ridurre le scommesse su ulteriori rialzi dei tassi. La misura PCE – sebbene con pubblicazione ritardata – è quella preferita dalla Fed nelle decisioni di politica monetaria. Il dato viene infatti pubblicato con un ritardo di oltre due settimane rispetto al CPI. Tuttavia, ha un valore enorme per i mercati. È proprio sulla base dei dati PCE che vengono prese le decisioni sull’adeguamento dei tassi di interesse. Inoltre, insieme ai dati sull’inflazione PCE verranno pubblicati anche: revisione del PIL del primo trimestre

ordini di beni durevoli di maggio

redditi e spesa dei consumatori di maggio

numero di nuove richieste di sussidi di disoccupazione Quali sono le aspettative di mercato? Il consensus prevede: aumento della componente headline al 4,1% su base annua (3,8% ad aprile)

aumento della componente headline allo 0,4% su base mensile (0,4% ad aprile)

aumento della componente core al 3,4% su base annua (3,3% ad aprile)

aumento della componente core allo 0,3% su base mensile (0,2% ad aprile) I mercati si concentreranno principalmente sulla componente core, che esclude le componenti più volatili – alimentari ed energia – fornendo un quadro più affidabile delle pressioni inflazionistiche strutturali. Un suo calo potrebbe ridurre la propensione del FOMC a irrigidire la politica monetaria. Attualmente il mercato prezza circa il 45% di probabilità di due rialzi dei tassi entro la fine dell’anno: in caso di un dato core significativamente inferiore al consensus, ci si può attendere una revisione “dovish” di queste aspettative e, di conseguenza, un indebolimento del dollaro. — Michał Jóźwiak, Analista dei mercati finanziari presso XTB

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