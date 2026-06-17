Oggi la prima di Kevin Warsh alla Fed, i tassi rimarranno immobili mentre tutta l'attenzione si sposta sulle proiezioni economiche e sulle prime parole del nuovo presidente della Fed. Nel frattempo ieri un ribasso molto interessante sul Nasdaq che sposta gli equilibri di breve dei mercati, cosí come é stato eclatante il forte ribasso del petrolio che rompe i minimi della settimana del 9 marzo portandosi a ridosso dei 75 dollari al barile. Fed, la prima di Warsh Kevin Warsh affronta la sua prima conferenza stampa alla Fed, non si attendono ovviamente mosse di politica monetaria, bensí l'attesa é tutta per le parole di Warsh e soprattutto per le sue dichiarazioni ai giornalisti. Nessuna pressione sui tassi al momento, tutta l'attenzione si sposta sulla view di Warsh, sulle parole per intuire il suo atteggiamento circa la situazione attuale, soprattutto alla luce di quelle che saranno le proiezioni economiche che verranno rilasciate in serata. Crollo Petrolio a 75 dollari e Inflazione Fortissimo ribasso del petrolio che si riporta a 75 dollari, rotti al ribasso tutti i minimi, compresi quelli della settimana del 9 marzo che tentavano di reggere un'eventuale ripresa al rialzo delle quotazioni verso i 90-100 dollari. Questo ribasso é importante in quanto il petrolio ha un'influenza diretta sull'inflazione attuale, l'inflazione esogena generalizzata a livello globale totalmente dipendente proprio dal petrolio e dal suo andamento. Questo ribasso potrebbe portare ad un forte ribasso dell'inflazione se i prezzi dovessero rimanere intorno a questi livelli per qualche altra settimana. Qualora dovessimo vedere uno scenario del genere, le politiche delle banche centrali tornerebbero a vedere i ritocchi dei tassi al ribasso, proseguendo il ciclo di tagli interrotto oramai da mesi e che questa volta potrebbe riprendere piú velocemente. In uno scenario simile, la Bce potrebbe far ritornare i tassi al ribasso, ovviamente il tutto dipenderá come sempre dai dati relativi all'inflazione dei prossimi due mesi, il minimo per ritoccare di nuovo i tassi al ribasso. Ribasso dai massimi Interessante dinamica quella di ieri sui mercati dove abbiamo assistito a vendite dai massimi per Dax e Nasdaq. Il primo ha iniziato a vendere massimi nel corso del pre-market americano, il secondo invece ha visto un ribasso verticale che é di fatto durato per tutta la sessione ad eccezione della prima ora di negoziazione. Un ribasso indicativo dal punto di vista tecnico in quanto la struttura dei prezzi formatasi nel corso della scorsa settimana era fortemente rialzista e faceva presumere un proseguimento forte al rialzo delle quotazioni. Una brusca interruzione che coinvolge anche il Nikkei che nella notte peró recupera fortemente e segna nuovi massimi storici leggeremente superiori rispetto ai massimi di ieri portando il rendimento dai minimi di aprile 2025 al 127,7%. I mercati azionari appaiono estremamente tirati al rialzo, basta vedere il Dow Jones, il Ftse Mib o lo stesso Nikkei, per il momento assenti dinamiche ribassiste.

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