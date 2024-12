BOJ tassi fermi Un report molto ottimista quello uscito ieri dopo la comunicazione sul taglio dei tassi da parte della Fed. Tutte le previsioni economiche sono state positive e riviste al rialzo dal report di settembre, ma i mercati crollano rovinosamente andando a bruciare letteralmente giorni, se non settimane, di rialzi continui e senza sosta. Il mercato sembra non voler credere al report della Fed, oppure aveva giá scontato l'esito del taglio dei tassi, quest'ultima ipotesi probabile fino a che non si osserva il Forex che ha visto invece un forte apprezzamento del dollaro, soprattutto contro l'euro portando il cambio ben al di sotto di area 1,04 e di conseguenza l'asset da osservare oggi é proprio il cambio EurUsd.



FED OTTIMISTA



Una Fed a dir poco ottimista sull'andamento dell'economia. Il report di politica monetaria parla chiaro: Inflazione ancora sostenuta al rialzo, Pil in miglioramento e tasso di disoccupazione stabile, il tutto condito con la prospettiva di vedere solamente altri due tagli dei tassi nel corso del 2025. Una Fed ciecamente ottimista, soprattutto per via del mercato del lavoro che oggi vedrá ancora dei dati interessanti, quelli relativi alle richieste continue di sussidi di disoccupazione. Gli interrogativi su questo cieco ottimismo sono veramente parecchi e nel frattempo i mercati ieri reagiscono con fortissime vendite che hanno portato i mercati americani a segnare livelli che non si vedevano da settimane. La situazione attuale quindi vede una Fed che potrebbe fare pochi tagli nel corso del 2025, una situazione poco veritiera se si ragiona in prospettiva dei numeri del mercato del lavoro che al momento sembrano dire tutto meno che l'economia Usa sia in ottima salute. Basti pensare all'aumento delle richieste continue di sussidi di disoccupazione proprio nell'ultima parte dell'anno, un periodo in cui solitamente l'economia tende a far bene, mentre in questi ultime settimane abbiamo invece visto il record di aumento delle richieste, accomopagnato dal leggero aumento del tasso di disoccupazione, quest'ultimo il vero market mover per il 2025.



BOJ LASCIA I TASSI INVARIATI



BoJ lascia i tassi invariati e si parla di Trump nella riunione di politica monetaria di questa mattina. La politica dei dazi sará a quanto pare fondamentale per la politica monetaria del Giappone che al momento sembra sorvolare su UsdJpy che rompe i 156 nel corso della mattinata e che sembra non voler mollare il colpo di un trend fortissimo al rialzo che di fatto sta mettendo in difficoltá il Giappone. Al momento Bank of Japan attendista sulla politica monetaria, nel frattempo lo yen si deteriora ulteriormente vanificando tutti gli sforzi degli ultimi due anni sul forex, inoltre i titoli di Stato a 10 anni rimangono con un rendimento al di sopra della soglia del 1%.

