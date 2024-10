FED, si avvicina il taglio. Mercati in attesa

Mercati in attesa sui massimi della settimana prima del taglio Fed oramai visto come una certezza dal mercato da piú di un mese. Un taglio da 0,25% o da 0,5% queste le alternative per oggi e il mercato sta osservando solamente questo e per il momento si prospetta un "trading day" ossia una giornata dove si scambia sempre sugli stessi livelli di prezzo su quasi tutti gli asset. Nel frattempo ricordiamo che domani abbiamo la Boe che dovrebbe mantenere i tassi fermi almeno secondo le stime, mentre venerdí notte sará il turno della BoJ che si ritrova con uno Yen in forte apprezzamento sul dollaro da qualche mese a questa parte.



MERCATI SUI MASSIMI. NIKKEI NEGATIVO



I mercati risultano al momento sui livelli di trading di ieri, quindi nessun movimento degno di nota sui mercati ad eccezione del Nikkei che risulta essere stato particolarmente ribassista durante la sessione asiatica. Il mercato nipponico é quello che a livello tecnico risulta essere il piú ribassista nel lungo periodo, almeno per il mese corrente in quanto, a livello probabilistico, potrebbe riprendere i minimi visti ad agosto dopo il forte rimbalzo di oltre il 20% visto dopo il crollo piú importante dal 1987. Al momento ricordiamo che i mercati sono afflitti ancora da una volatilitá relativamente elevata, una volatilitá che potrebbe ripresentarsi nel corso della serata, sia in prossimitá della Fed che durante la comunicazione dei tassi e della conferenza stampa di Powell in chiusura di serata. Al momento si rimane fermi sui massimi, la Fed sará decisiva.



ATTESA PER I TASSI E PER POWELL



Un taglio da 0,5% é quello piú atteso dal mercato al momento con un 63% di probabilitá calcolato dal CME. Un taglio cosí forte manda un messaggio chiaro, ossia che la Fed si sta muovendo in ritardo, ma in ritardo rispetto a cosa? Rimarchiamo sempre l'andamento del mercato del lavoro in Usa che risulta essere in effettivo indebolimento da aprile 2023, con le continue revisioni dei Nonfarm Payrolls e l'aumento della disoccupazione U6 che nell'ultimo data-release risulta in aumento in netta controtendenza con l'ultimo dato U3, ossia il dato headline. Saranno molto importanti le parole di Powell questa sera soprattutto sul mercato del lavoro considerato "strong & resilient", ossia forte e resiliente fino a qualche mese fa, parole che ultimamente non sono state piú pronunciate. Attenzione quindi alle parole di Powell di questa sera e soprattutto ricordiamo anche le future stime dei tagli di tassi che risultano al momento particolarmente pessimistiche, ossia si attendono tagli fino a 1,25% per dicembre.

