Fed Taglia, Oggi la BoE

Di solito ai tagli dei tassi vengono accompagnati movimenti di mercato non proprio rialzisti, anzi, storicamente si é visto il contrario. Attenzione, non sono passate neanche 24 ore dalla decisione e giá si parla della direzione dei mercati dopo il taglio dei tassi, una conclusione sicuramente affrettata. Per il momento la dinamica dei prezzi é rialzista, cosí come é rialzista da qualche settimana e al momento non si segnalano cambiamenti importanti dal punto di vista tecnico. Nuovi massimi storici per Nikkei, nuovi massimi storici per Nasdaq, in sostanza si sale sempre e questo dovrebbe preoccuparci considerando che a livello macro la situazione continua a peggiorare. Per il momento quindi si sale, ma siamo talmente in alto che basta un minimo segnale tecnico per ribaltare completamente la situazione. La Fed taglia i tassi per via del peggioramento del mercato del lavoro, nel frattempo i mercati azionari provano un'iniziale discesa per poi riprendersi nel corso della notte. Il Nikkei sale e segna nuovi massimi storici con una salita ben al di sopra dell'1%. Nessun segnale di cedimento al momento, anzi i mercati sembrano non aver minimamente preso in considerazione i pericoli che sono stati messi in luce da Powell circa il mercato del lavoro, la dinamica dei prezzi rimane ancora forte al rialzo.Taglio da 0,25%, il mercato del lavoro prende peso all'interno delle decisioni della Fed per via delle numerose revisioni di dati viste nel corso degli ultimi due anni. L'inflazione ovviamente rimane sempre un parametro importante, l'obiettivo principale, ma questa volta il mercato del lavoro sta assumendo un peso specifico maggiore. In sostanza la paura della Fed é quella di vedere posti di lavoro persi che non vengono rimpiazzati da nuovi posti di lavoro, come se il mercato del lavoro si bloccasse per poi far esplodere la disoccupazione. Al momento i dati non sono di certo incoraggianti e non mostrano un mercato sano, anzi, le cose sembrano peggiorare di mese in mese anche se il tasso di disoccupazione é ancora basso. Oggi avremo l'uscita delle richieste di sussidi di disoccupazione, altro dato da tenere d'occhio per il prossimo futuro.Tassi fermi per la Bank of England per via di un'inflazione che rimane alta, al 3,8% e sembra non voler scendere. Sicuramente l'effetto dei dazi ha fatto il suo dovere, ossia quello di spingere i prezzi al rialzo mentre lato disoccupazione vediamo un dato che ultimamente é stato confermato al 4,7%, quindi mercato del lavoro fermo. La BoE é la banca centrale che insieme alla Fed presenta i tassi piú alti ed é palesemente in attesa di un ribasso consistente dell'inflazione per poter mettere mano ai tassi di interesse. Oggi alle 13:00 verrá comunicata la decisione, una decisione al momento scontata per i tassi fermi al 4%.Di solito ai tagli dei tassi vengono accompagnati movimenti di mercato non proprio rialzisti, anzi, storicamente si é visto il contrario. Attenzione, non sono passate neanche 24 ore dalla decisione e giá si parla della direzione dei mercati dopo il taglio dei tassi, una conclusione sicuramente affrettata. Per il momento la dinamica dei prezzi é rialzista, cosí come é rialzista da qualche settimana e al momento non si segnalano cambiamenti importanti dal punto di vista tecnico. Nuovi massimi storici per Nikkei, nuovi massimi storici per Nasdaq, in sostanza si sale sempre e questo dovrebbe preoccuparci considerando che a livello macro la situazione continua a peggiorare. Per il momento quindi si sale, ma siamo talmente in alto che basta un minimo segnale tecnico per ribaltare completamente la situazione.

