RECAP ITALIA: Btp Valore, Unicredit e Eni

Punti chiave Ottimo collocamento per il Btp Valore

Ottima trimestrale per Unicredit ed Eni

FTSE Mib non decolla





BTP VALORE: 16,5 MILIARDI COLLOCATI



Premesse giá ottime per i retail che hanno poi deciso di comprare il Btp Valore con un acquisto medio di 39000 euro per il 42350 contratti scambiati per un controvalore di 16,5 miliardi di euro. Il titolo quotava una cedola media annua superiore al rendimento del corrispettivo Btp sul mercato secondario, 3,14% contro i 2,93% del Btp sul secondario. A questo rendimento medio si aggiunge anche il bonus dello 0,8% alla fine dei 7 anni del titolo che lo portano ad un rendimento medio del 3,26% annuo. Questo collocamento é stato accompagnato da un calo dei rendimenti anche sul mercato secondario, con i rendimenti dei Btp che pareggiano, e in alcuni momenti, scendono al di sotto degli Oat francesi, oramai spread azzerato con la Francia.



UNICREDIT ED ENI OTTIME: FTSE MIB NON DECOLLA



Risultati da record per Unicredit con i 19 mesi consecutivi di crescita reddituale, utile a 2,6 miliardi di euro, dividendi in aumento e costi in calo. Eni cresce con la produzione Oil&Gas del +6% rispetto lo scorso anno e si annuncia inoltre un piano di buyback per il 2026 di 300 milioni di euro portandosi a 1,81 miliardi di euro. In sostanza ottime trimestrali che di fatto non bastano peró a far salire l'indice di riferimento, il Ftse Mib che rimane ancora al di sotto dei massimi delle scorse settimane. Ftse Mib ancora al di sotto dei massimi di agosto, la situazione sembra essere laterale sui massimi mentre altri indici come il Nikkei, o gli americani Nasdaq e S&P500 continuano a rompere i massimi. Per il momento si rimane ancora sui massimi, il tutto é in fase di test.

Grafico Settimanale del Ftse Mib e la fase laterale sui massimi - Fonte: XStation



IL COMMENTO DELL'ANALISTA



