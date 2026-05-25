Euforia sui mercati💥Gli investitori scommettono sulla fine del conflitto in Medio Oriente❓

Gli indici azionari europei sono in rialzo lunedì, raggiungendo i livelli più alti da oltre due mesi: il DAX (DE40) sale di circa +1,82%, mentre l’indice ampio EURO STOXX 50 cresce del +1,85%, sostenuti dall’ottimismo legato ai colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran.
Sabato, il presidente Trump ha dichiarato che il quadro di un accordo per l’apertura dello Stretto di Hormuz era stato “in gran parte negoziato”, cosa che ha acceso l’entusiasmo degli investitori e attenuato le preoccupazioni su inflazione e rallentamento economico globale. Gli analisti avvertono tuttavia che questioni chiave — il programma nucleare iraniano e il controllo dello stretto — restano irrisolte e che il potenziale accordo potrebbe rivelarsi solo un cessate il fuoco prolungato.
I prezzi del petrolio stanno scendendo bruscamente: il Brent perde circa il 4,7% a circa 98 dollari al barile, mentre i contratti WTI cedono oltre il 5%. Il dollaro statunitense si indebolisce, con l’indice USDIDX in calo dello 0,30%, mentre la coppia EUR/USD si mantiene intorno a 1,1642.
A livello settoriale, il settore industriale (+2,20%), quello finanziario/bancario (+1,75–2,2%) e i beni di consumo discrezionali (+1,61%) guidano i rialzi, riflettendo un miglioramento del sentiment e il sollievo derivante dal calo dei prezzi dell’energia. L’unico settore in territorio negativo resta quello energetico (-1,40%), direttamente colpito dalla discesa del petrolio, insieme alla relativa debolezza del settore sanitario (+0,46%). I volumi di scambio risultano inferiori a causa delle festività negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Fonte: XTB
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Delivery Hero — il maggiore singolo movimento sui mercati europei — registra un rialzo superiore al 12%, raggiungendo i massimi degli ultimi 18 mesi dopo le indiscrezioni riportate dal Financial Times secondo cui Uber starebbe valutando di aumentare la propria offerta di acquisizione, dopo che uno dei principali azionisti ha rifiutato un’offerta da 38 euro per azione. Uber è già il maggiore azionista di Delivery Hero con una partecipazione di circa il 19,5%, e diversi investitori chiedono un prezzo superiore ai 40 euro per azione. Jefferies ha alzato il target price a 42,5 euro da 29, sottolineando al contempo “una serie di problematiche antitrust”, dato che Uber e Delivery Hero si sovrappongono in 22 mercati.
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Safran (+4,46%) è il miglior titolo del Euro Stoxx 50: il produttore di motori aeronautici beneficia sia dell’aumento dell’attività nel settore dell’aviazione (il calo del petrolio riduce i costi delle compagnie aeree) sia dell’aumento della spesa per la difesa in Europa. Airbus (+2,79%) e Air France-KLM (+2,79%/+7,5%) sono in forte rialzo grazie al calo dei prezzi del petrolio. Deutsche Bank (+2,88%) e BNP Paribas (+2,64%) figurano tra i migliori del settore bancario, che contribuisce in modo significativo ai rialzi dell’indice odierno. Sul lato opposto dello spettro si trovano i titoli energetici: Eni è in calo dell’1,78% e TotalEnergies perde l’1,24% a seguito della discesa del petrolio.
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