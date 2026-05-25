Euforia sui mercati💥Gli investitori scommettono sulla fine del conflitto in Medio Oriente❓

Gli indici azionari europei sono in rialzo lunedì, raggiungendo i livelli più alti da oltre due mesi: il DAX (DE40) sale di circa +1,82%, mentre l’indice ampio EURO STOXX 50 cresce del +1,85%, sostenuti dall’ottimismo legato ai colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran.

Sabato, il presidente Trump ha dichiarato che il quadro di un accordo per l’apertura dello Stretto di Hormuz era stato “in gran parte negoziato”, cosa che ha acceso l’entusiasmo degli investitori e attenuato le preoccupazioni su inflazione e rallentamento economico globale. Gli analisti avvertono tuttavia che questioni chiave — il programma nucleare iraniano e il controllo dello stretto — restano irrisolte e che il potenziale accordo potrebbe rivelarsi solo un cessate il fuoco prolungato.

I prezzi del petrolio stanno scendendo bruscamente: il Brent perde circa il 4,7% a circa 98 dollari al barile, mentre i contratti WTI cedono oltre il 5%. Il dollaro statunitense si indebolisce, con l’indice USDIDX in calo dello 0,30%, mentre la coppia EUR/USD si mantiene intorno a 1,1642.

A livello settoriale, il settore industriale (+2,20%), quello finanziario/bancario (+1,75–2,2%) e i beni di consumo discrezionali (+1,61%) guidano i rialzi, riflettendo un miglioramento del sentiment e il sollievo derivante dal calo dei prezzi dell’energia. L’unico settore in territorio negativo resta quello energetico (-1,40%), direttamente colpito dalla discesa del petrolio, insieme alla relativa debolezza del settore sanitario (+0,46%). I volumi di scambio risultano inferiori a causa delle festività negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Fonte: XTB

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