US OPEN: Wall Street si avvicina ai massimi storici in vista del lungo weekend, grazie all'intelligenza artificiale

Sentimento di mercato e panoramica macroeconomica

Il sentiment nei mercati statunitensi rimane fortemente ottimista all’apertura di venerdì, con le azioni che sono sulla buona strada per registrare la più lunga serie di guadagni settimanali dal 2023. L’umore positivo è sostenuto da un’iniezione complessiva di liquidità e da indicatori macroeconomici solidi. L’appetito per il rischio degli investitori è ulteriormente aumentato con il VIX, l’indice di volatilità, sceso al livello più basso dall’inizio di febbraio, nonostante un breve rialzo tecnico nelle contrattazioni dei futures nelle prime ore del mattino. È inoltre evidente un notevole ottimismo in vista del fine settimana riguardo agli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, poiché entrambe le parti riportano progressi nei colloqui diplomatici, contribuendo a un ulteriore ribasso dei prezzi del petrolio greggio.

Lo slancio del mercato è inoltre alimentato da un’ondata aggressiva di riacquisti di azioni proprie da parte delle aziende e da operazioni di acquisizione in contanti. Secondo i dati di EPFR, il valore aggregato di questi acquisti azionari societari ha già superato i 1.000 miliardi di dollari nel 2026. In controtendenza rispetto ai più ampi trend globali, i dati PMI S&P pubblicati giovedì evidenziano la resilienza dell’economia statunitense, in particolare nel settore manifatturiero. È sempre più evidente che gli investimenti in conto capitale legati all’intelligenza artificiale stanno iniziando a riflettersi in dati macroeconomici concreti.

Non sorprende, data la forte concentrazione di colossi tecnologici, che il settore core del Nasdaq 100 stia guidando i rialzi odierni. Fonte: Bloomberg Finance LP

Analisi Nasdaq 100 (US100)

Lo S&P 500 (US500) e il Nasdaq 100 (US100) hanno registrato un guadagno di circa lo 0,5% all’apertura della sessione cash, per poi moderare leggermente i progressi nella fascia tra +0,3% e +0,4%, rimanendo entrambi a pochi decimi di punto percentuale sotto i massimi storici. Si ricorda che i mercati statunitensi saranno chiusi lunedì in occasione del Memorial Day, mentre il trading sui futures seguirà un orario ridotto fino alle 19:00 CET.

Il Nasdaq 100 ha continuato a salire nonostante un ritracciamento delle azioni Nvidia; il produttore di chip ha pubblicato risultati finanziari eccellenti, ma l’annuncio sembra aver innescato prese di profitto tra gli investitori. Al contrario, i titoli a grande capitalizzazione come Apple e AMD si trovano vicino ai massimi, mentre altri come Microsoft e Meta Platforms restano ben al di sotto dei loro record storici, suggerendo ulteriore spazio di crescita per i principali indici nel proseguimento dei rialzi.

Corporate Highlights

IBM (+2,2%) e GlobalFoundries (+7,8%) hanno registrato un rialzo dopo la notizia che il governo statunitense ha assegnato 2 miliardi di dollari per lo sviluppo di impianti per wafer quantistici.

Workday (WDAY) è salita del 6,8% — dopo aver guadagnato fino al 12% nel pre-market — in seguito a risultati del primo trimestre superiori alle aspettative di Wall Street.

Zoom Communications (ZM) ha guadagnato l’11% grazie a utili migliori del previsto e a una revisione al rialzo delle previsioni annuali. Il titolo ha beneficiato anche dell’upgrade di KeyBanc a “Sector Weight”.

Take-Two Interactive (TTWO) ha perso il 4,4%, invertendo un rialzo fino al 5% nel pre-market, nonostante risultati trimestrali solidi e la conferma ufficiale della data di uscita di Grand Theft Auto VI fissata al 19 novembre.

IMAX Corp. (IMAX) è balzata di quasi il 17% dopo indiscrezioni secondo cui l’operatore cinematografico sta valutando una possibile vendita e avrebbe avviato contatti con varie società del settore entertainment.

Alcoa Corp. (AA) ha registrato un rialzo del 7% dopo che UBS ha migliorato il rating del produttore di alluminio a “Buy”, citando una prospettiva favorevole per i prezzi dell’alluminio sostenuta dal conflitto in corso.

Peloton (PTON) ha guadagnato l’11% e Universal Technical Institute (UTI) è salita dell’8% dopo l’annuncio dell’inclusione di entrambe le società nell’indice S&P SmallCap 600.

Le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti hanno registrato ribassi, con Alibaba (BABA) a -1,1% e Trip.com (TCOM) a -2,2%, appesantite dalle preoccupazioni legate ai piani del regolatore cinese dei titoli di penalizzare le broker cross-border.

Indice Nasdaq 100: titoli leader e titoli in ritardo. Fonte: Bloomberg Finance LP​​​​​​​