Fine dello shutdown, i dati del Bls dovrebbero quindi uscire e essere riconfermati oggi dal sito ufficiale. Stasera la trimestrale di Google, domani sará il turno di Amazon. Oro ritorna a 5100 dollari l'oncia, argento a 89 dollari, aree tecniche di test per i due metalli.

Azionario in ritracciamento

Questo é quanto visto ieri sui mercati azionari che hanno di fatto provato a scendere confermando che ci troviamo in zone assolutamente da monitorare per un eventuale movimento ribassista per il mese di febbraio. Le dinamiche da osservare sono quelle del Nasdaq, al momento l'indice piú debole visto il fatto che é l'unico a non aver superato i suoi massimi storici, altri indici da monitorare sicuramente Ftse Mib, Nikkei e Dow Jones, gli indici delle tre aree geografiche presentano dinamiche tecniche molto simili, ossia trend netti al rialzo che proseguono da mesi e che non trovano alcun segnale ribassista. Qualora dovessimo osservare un qualche segnale di cedimento su questi indici, potremmo assistere ad un vero e proprio sell-off che potrebbe essere appunto confermato dal Nasdaq.

Stasera Google, ieri AMD

Ieri la trimestrale di Amd mostra un fatturato dell'intero 2025 in aumento del 34% rispetto all'anno precedente, da 25,8 a 34,7 miliardi di dollari con il segmento dei data center in forte crescita del 39% a 5,8 miliardi di dollari. Sale anche il margine operativo che si porta a 11% contro il 7% dello scorso anno, una trimestrale sostanzialmente buona ma che non basta al titolo per salire in afterhours, anzi, vediamo un forte ribasso del -8%. Le quotazioni sul Nasdaq, ossia sui titoli del comparto tecnologico, risultano alquanto aleatorie, con aziende che presentano dei fatturati ridotti rispetto la loro capitalizzazione che quotano piú in alto rispetto a titoli che hanno fatturati piú cospicui. Stasera sará il turno di Google che presenterá i risultati della sua trimestrale, un'azienda che ha sempre offerto al mercato degli ottimi risultati dal punto di vista della crescita e dello sviluppo. Difficile aspettarsi una delusione da Google che presenta una crescita del fatturato annuale dell'ordine del 10% con una base di partenza enorme, in questo caso parliamo di oltre 300 miliardi di fatturato, per il 2025 intero si puntano i 400 miliardi di dollari.

I test dei Oro e Argento

Continuano a far parlare oro e argento che in poche ore di negoziazione risalgono in modo impetuoso dai minimi visti nel corso della giornata di venerdí, con un forte ribasso dovuto a questioni principalmente tecniche. Oro verso i 5100 dollari, i minimi del 29 gennaio che rappresentano un primo scoglio tecnico importante dopo una risalita di circa il 15% dai minimi. L'argento invece si porta sui minimi della settimana del 19 gennaio dopo una salita del 25%. Questi test potrebbero riportare momentaneamente i prezzi verso il basso e far ripartire dei movimenti importanti verso la direzione intrapresa nella scorsa settimana. Situazione da monitorare attentamente, la volatilitá risulta ancora molto elevata e i pericoli di vedere strappi di prezzo importanti sono molto alti.





Grafico di oro su timeframe 4 ore e i primi test tecnici rialzisti di area 5100 - Fonte: XStation