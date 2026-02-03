Oro e argento di nuovo in rialzo 📈Tornerà il mercato rialzista?

I prezzi dei metalli sono rapidamente tornati in rialzo dopo un crollo storico, con i cosiddetti “dip buyers” tornati sul mercato. L’ oro è salito del 5% a 4.950 dollari l’oncia , mentre l’ argento rimbalza dell’ 8% a 88 dollari l’oncia , recuperando parte del più forte sell-off dal 2013.

L’oro ha rapidamente rimbalzato dopo essere sceso sotto la EMA a 50 giorni sul grafico giornaliero. Dall’inizio del 2025, la EMA a 50 giorni ha ripetutamente agito come forte supporto di trend. Fonte: xStation5 Anche l’argento ha rimbalzato dopo un calo sotto la EMA a 50 giorni (simile per entità a quanto avvenuto a marzo 2025). Tuttavia, l’RSI non è ancora riuscito a risalire sopra 50 dopo l’ultimo forte ribasso. Fonte: xStation5 Sulla scia del recupero di oro e argento, avanzano anche i titoli minerari e i fondi correlati: in Europa, l’indice Stoxx 600 Basic Resources è in rialzo di oltre il 2%. A Londra, salgono titoli come Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta e Fresnillo. Negli Stati Uniti, gli ETF sull’argento hanno registrato un forte rimbalzo. In crescita anche i minerari focalizzati sull’argento, tra cui Endeavour Silver, Coeur Mining, Hecla Mining e First Majestic Silver. L'oro sta registrando il suo inizio d'anno più forte da decenni, nonostante la svendita scatenata dal panico di venerdì. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

