Ford segnala un calo della redditività e un calo di oltre il 13% nelle contrattazioni pre-apertura 📊

Ford Motor (F.US) ha registrato un forte calo dell'utile operativo nel 2Q24 nonostante un aumento delle vendite. Il motivo principale si è rivelato essere i costi di garanzia più alti del previsto, che hanno colpito in particolare il segmento più grande dell'azienda, Ford Blue. Ciò si è tradotto in un’erosione della redditività e, di conseguenza, in una forte svendita per la casa automobilistica. La società sta perdendo oltre il 13% nelle negoziazioni pre-apertura.

Fonte: xStation

La società ha registrato un aumento dei ricavi del 6,2% su base annua raggiungendo i 47,8 miliardi di dollari. Il maggior contributore alla crescita è stato il segmento Ford Pro, con vendite pari a 17 miliardi di dollari, in crescita del 9% a/a. Anche Ford Blue, un segmento che comprende automobili con motore a combustione interna, ha registrato un aumento su base annua a 26,7 miliardi di dollari (+7% su base annua). In questo caso, tuttavia, le vendite non sono state collegate al miglioramento dei margini, poiché l'EBIT della società in questo segmento è sceso a 1,17 miliardi di dollari (-50% a/a). Un calo così forte della redditività è dovuto agli ingenti costi di garanzia, che attualmente gravano maggiormente sulla redditività dell'azienda. Inoltre, il segmento delle auto elettriche (Ford Model E) si è rivelato molto più debole del previsto, sia a livello di ricavi (-40% a/a) che a livello di margine stesso (il segmento ha generato una perdita di - 1,14 miliardi di dollari). Ciò ha comportato un utile operativo rettificato finale di 2,8 miliardi di dollari, in calo del -26% a/a (contro una previsione di 3,73 miliardi di dollari).

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Una forte crescita dei costi di garanzia, un calo delle vendite nel segmento delle auto elettriche, insieme alla perdita operativa generata dal segmento a causa di un mercato dei veicoli elettrici ristretto, hanno contribuito a un utile per azione rettificato sorprendentemente basso di soli $ 0,47 (-35% a/a) nel 2trim24 rispetto a una stima di 0,67 dollari.

RISULTATI 2Q24