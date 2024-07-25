Ford segnala un calo della redditività e un calo di oltre il 13% nelle contrattazioni pre-apertura 📊

Ford Motor (F.US) ha registrato un forte calo dell'utile operativo nel 2Q24 nonostante un aumento delle vendite. Il motivo principale si è rivelato essere i costi di garanzia più alti del previsto, che hanno colpito in particolare il segmento più grande dell'azienda, Ford Blue. Ciò si è tradotto in un’erosione della redditività e, di conseguenza, in una forte svendita per la casa automobilistica. La società sta perdendo oltre il 13% nelle negoziazioni pre-apertura.Fonte: xStation
La società ha registrato un aumento dei ricavi del 6,2% su base annua raggiungendo i 47,8 miliardi di dollari. Il maggior contributore alla crescita è stato il segmento Ford Pro, con vendite pari a 17 miliardi di dollari, in crescita del 9% a/a. Anche Ford Blue, un segmento che comprende automobili con motore a combustione interna, ha registrato un aumento su base annua a 26,7 miliardi di dollari (+7% su base annua). In questo caso, tuttavia, le vendite non sono state collegate al miglioramento dei margini, poiché l'EBIT della società in questo segmento è sceso a 1,17 miliardi di dollari (-50% a/a). Un calo così forte della redditività è dovuto agli ingenti costi di garanzia, che attualmente gravano maggiormente sulla redditività dell'azienda. Inoltre, il segmento delle auto elettriche (Ford Model E) si è rivelato molto più debole del previsto, sia a livello di ricavi (-40% a/a) che a livello di margine stesso (il segmento ha generato una perdita di - 1,14 miliardi di dollari). Ciò ha comportato un utile operativo rettificato finale di 2,8 miliardi di dollari, in calo del -26% a/a (contro una previsione di 3,73 miliardi di dollari).
Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Una forte crescita dei costi di garanzia, un calo delle vendite nel segmento delle auto elettriche, insieme alla perdita operativa generata dal segmento a causa di un mercato dei veicoli elettrici ristretto, hanno contribuito a un utile per azione rettificato sorprendentemente basso di soli $ 0,47 (-35% a/a) nel 2trim24 rispetto a una stima di 0,67 dollari.
RISULTATI 2Q24
- Ricavi totali 47,8 miliardi di dollari, +6,2% a/a
- Guadagni Ford Blue 26,7 miliardi di dollari, stimati 25,63 miliardi di dollari
- Ford Model e ricavi 1,1 miliardi di dollari, stimati 1,31 miliardi di dollari
- Guadagni Ford Pro 17,0 miliardi di dollari, stimati 16,48 miliardi di dollari
- EBIT rettificato 2,8 miliardi di dollari, -26% a/a, stimato 3,73 miliardi di dollari
- Margine EBIT rettificato 5,8% rispetto a 8,4% a/a, stimato 7,99%
- Ford Blue EBIT 1,17 miliardi di dollari, stimato 2,43 miliardi di dollari
- Ford Model e Perdita EBIT: -$1,14 miliardi, perdita stimata -$1,38 miliardi
- EBIT Ford Pro 2,56 miliardi di dollari, stimato 2,57 miliardi di dollari
- EPS rettificato $ 0,47, stimato $ 0,67
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