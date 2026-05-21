US OPEN: Le notizie dal settore tecnologico e dall'Iran stanno trainando il mercato

La sessione di giovedì inizia in mezzo a un flusso di informazioni importanti, provenienti sia dai mercati finanziari sia dal mondo politico. I futures sui principali indici statunitensi prima dell’apertura indicano una significativa incertezza, ma anche un moderato ottimismo. L’US2000 registra il rialzo maggiore, con un aumento di circa lo 0,4%. Nonostante una serie di importanti aggiornamenti di mercato, il conflitto e i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran restano al centro dell’attenzione. La situazione cambia di ora in ora. Sebbene siano in corso diversi compromessi, lo stato delle questioni chiave — le scorte di uranio arricchito e il controllo dello Stretto di Hormuz — rimane poco chiaro. Secondo quanto riportato, la “Guida Suprema” dell’Iran avrebbe personalmente vietato qualsiasi tentativo di consegnare il materiale fissile accumulato. SpaceX ha pubblicato il suo tanto atteso prospetto per l’IPO. Gli investitori sono entusiasti, ma stanno emergendo molte domande riguardo ai dati e alle dichiarazioni contenuti nel documento. I messaggi diplomatici provenienti dall’Iran e una serie di nuovi attacchi alle raffinerie in Russia stanno spingendo al rialzo i prezzi del petrolio. Il Brent si muove sopra i 108 dollari al barile. Dati macroeconomici: L’indice della Fed di Filadelfia è crollato, scendendo a -0,4 contro aspettative di 18,2, indicando un sentiment aziendale molto debole in uno degli stati più importanti degli Stati Uniti.

I permessi di costruzione sono aumentati oltre le attese, raggiungendo 1,44 milioni, un segnale che potrebbe indicare un miglioramento del sentiment nel settore edilizio e un aumento degli investimenti a livello nazionale.

Le richieste di sussidio di disoccupazione sono risultate leggermente inferiori alle attese di 210 mila, attestandosi a 209 mila.

Gli indici PMI hanno mostrato una dinamica sorprendentemente forte nel settore manifatturiero statunitense, con una lettura superiore a 55. I servizi, invece, sono risultati più deboli del previsto, con l’indice sceso a 50,9 punti. US100 (D1) Gli acquirenti stanno cercando di riprendere l’iniziativa, recuperando le recenti perdite e tentando di tornare verso il livello del massimo precedente. Le medie EMA mantengono un forte momentum rialzista, mentre l’RSI è sceso in modo significativo ma rimane vicino a livelli di “ipercomprato”. Il MACD, tuttavia, sta generando un segnale ribassista. Se i venditori dovessero prendere il controllo della direzione dell’indice, il primo obiettivo sarebbe il livello di Fibonacci del 61,8% (28.445). Fonte: xStation5 Company news IBM: il titolo è in rialzo di circa il 4% in apertura dopo che è stato reso pubblico che l’azienda riceverà circa 1 miliardo di dollari in sovvenzioni dal Dipartimento del Commercio per sviluppare la tecnologia di quantum computing. Anche società più piccole come Rigetti e D-Wave beneficiano dell’ondata di investimenti nel “quantum”, con rialzi a doppia cifra.

Deere & Co.: il produttore di macchinari agricoli è in calo di circa il 3% in apertura nonostante risultati eccellenti, ben al di sopra delle aspettative. Il pessimismo degli investitori deriva dal fatto che l’azienda ha mantenuto invariata la guidance sugli utili per l’anno in corso, nonostante la maggiore redditività.

Walmart: la più grande catena di supermercati degli Stati Uniti è in calo di circa il 2% dopo la pubblicazione degli utili, a causa di un EPS inferiore alle attese.

Intuit: il titolo crolla dopo la pubblicazione dei risultati. L’azienda prevede di licenziare il 17% della forza lavoro pur avendo riportato risultati superiori alle attese sia in termini di utile per azione sia di ricavi. Il prezzo delle azioni è in calo di circa il 20%. I principali fattori sono risultati peggiori del previsto in alcuni segmenti di business e un sentiment negativo verso i titoli SaaS.

Nvidia: la più grande azienda al mondo per capitalizzazione e leader nel settore delle schede grafiche ha pubblicato un altro set di risultati superiori alle attese. Tuttavia, la maggiore redditività e i ricavi più elevati non si sono tradotti in un aumento delle valutazioni, il che potrebbe indicare che i risultati erano già scontati dal mercato.

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