IPO SpaceX, cosa sappiamo?

SpaceX si quoterà ufficialmente al Nasdaq il 12 giugno 2026 con il simbolo SPCX. Le stime indicano una valutazione complessiva compresa tra 1.500 e 2.000 miliardi di dollari. L'obiettivo è raccogliere tra i 75 e gli 80 miliardi, polverizzando il record storico di Saudi Aramco (29,4 miliardi nel 2019) entrando cosí nell'olimpo delle big cap giá all'inizio delle quotazioni, sarebbe un vero e proprio record. Nel frattempo la società ha depositato un documento formale di 277 pagine in cui ci sono i dettagli esatti sul numero di azioni e sul prezzo di collocamento verranno svelati nelle prossime settimane.

I Conti di SpaceX

Nel 2025 il fatturato ha raggiunto 18,7 miliardi di dollari (+33% rispetto ai 14 miliardi del 2024). Il Q1 2026 ha registrato entrate per 4,7 miliardi (+15,4%). Nonostante l'aumento dei ricavi, le perdite sono multimiliardarie a causa degli enormi investimenti tecnologici. Nel 2025 SpaceX ha perso 4,94 miliardi di dollari (contro l'utile di 791 milioni del 2024). Solo nel Q1 2026, la perdita ha superato i 4 miliardi di dollari (erano 528 milioni nel Q1 2025). Nel frattempo uno dei motori principali é Starlink che vede il raddoppio degli utenti che passano da 4,4 milioni (2024) a 8,9 milioni (2025). Nel 2025 ha generato ricavi per 11,4 miliardi di dollari (+50%) e utili operativi per 4,4 miliardi (+120%). Al momento è la rete satellitare a sostenere il peso economico del gruppo.

Il Potenziale di SpaceX e fusione con Tesla (?)

SpaceX stima un mercato totale dominabile di 29.000 miliardi di dollari, di cui 26.500 miliardi legati esclusivamente all'Intelligenza Artificiale. Il prospetto lo definisce "il più grande nella storia dell'umanità". Oltre ai lanci e alle colonie su Marte, i piani includono la creazione di enormi data center nello spazio. Diversi analisti ipotizzano per il 2027 una fusione societaria tra SpaceX e Tesla per unificare l'ecosistema hi-tech di Musk (robotica, auto e spazio). Musk manterrà il controllo assoluto della società tramite le azioni speciali di "Class B", che gli garantiscono l'85% dei diritti di voto. Nel frattempo la SEC identifica esplicitamente come "rischio chiave" l'estrema dipendenza della società dalla figura di una singola persona (Musk), impegnata in molteplici attività simultanee. Il consiglio di amministrazione è composto da 8 membri. Con il patrimonio attuale stimato a 680 miliardi di dollari, se SpaceX raggiungerà una capitalizzazione di mercato di 1.700 miliardi, Musk diventerà il primo trilionario della storia, superando da solo il valore di colossi bancari come JP Morgan.