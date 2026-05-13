Forte calo e Gran Recupero

Mercati che provano un forte ribasso per poi riassorbire fortemente nella seconda parte della seduta americana, l'inflazione Usa esce sopra le aspettative con la Core nettamente inferiore rispetto la headline.
Inflazione Usa sopra le aspettative. Salita solo per il prezzo del petrolio
Una salita dovuta essenzialmente al prezzo del petrolio, le altre componenti dell'inflazione hanno visto variazioni minime se non addirittura in calo netto. L'inflazione esce infatti al 3,8%, sopera il 3,7% della stima e nettamente superiore a quel 3,3% del dato precedente. Osservando le componenti dell'inflazione, possiamo notare come la componente energetica, quindi prezzo del petrolio, dell'energia e dei servizi annessi, é salita nettamente di piú rispetto alle altre componenti. L'inflazione core, ossia quella che esclude cibo ed energia, sale al 2,8% dal precedente 2,6%, un rialzo minimo considerando la condizione attuale. La componente shelter é al 3,3%, ancora alta ed é quella che spinge ancora l'inflazione al rialzo, ma alcune componenti risultanoin deflazione come ad esempio i prodotti per l'assistenza medica a -0,5%, oppure le auto usate a -2,7%, altre deboli come le materie prime ad esclusione di quelle alimentari ed energetiche a 1,1% o i prezzi delle auto nuove bloccati a 0,2%. In sostanza un dato che di fatto vede la componente prezzo del petrolio come principale driver dell'inflazione che di fatto non trascina i consumi, cosí come il dato europeo che risulta ugualmente influenzato dal prezzo del petrolio.
Forte ribasso e poi gran recupero per gli Usa
Forte ribasso a inizio seduta cash per gli Usa e forte recupero nella seconda parte della giornata. La dinamica ribassista stenta ad essere confermata in modo palese, intanto le chiusure di ieri risultano peró negative e la dinamica ribassista potrebbe ancora formarsi senza molti problemi giá nella giornata di oggi. Il Nikkei recupera questa notte uno 0,85%, stenta a scendere e cerca di nuovo i massimi dei giorni scorsi, oggi vedremo se il Dax riuscirá a recuperare da una zona di minimi raggiunta nel pomeriggio di ieri, una meritata pausa di questo ribasso iniziato con molta calma su base settimanale, una vera e propria dinamica ribassista che necessita di tempo per essere manifestata.
Buffett Indicator e Market Cap di Nvidia da Record
Il Buffett Indicator ormai é a livelli mai visti, siamo a 232,1%. Durante la bolla delle dotcom, il livello raggiunto era intorno al 150%, siamo ben oltre la seconda deviazione standard della serie il che significa che i livelli di market cap sono completamente slegati dai livelli effettivi di Pil Usa, un qualcosa che storicamente non abbiamo mai visto. Questo indicatore ci dovrebbe far rendere conto di quanto stiamo vedendo sul mercato azionario e non serve a dare un'indicazione sul cosa fare a livello di investimenti. A conferma di ció abbiamo ad esempio la maxi capitalizzazione di Nvidia che oramai é a quota 5360 miliardi di dollari di market cap, livelli mai visti e poco immaginabili considerando la mole di denaro che sposta il titolo con le sue oscillazioni. Market cap interessanti sono anche quelle di aziende come Sk Hynix che da inizio aprile passa da 400 miliardi di dollari agli attuali 958 miliardi, oppure Micron che passa anch'essa dai 400 miliardi di fine marzo agli attuali 864 miliardi di dollari. La situazione fondamentale sembra fuori controllo, la situazione tecnica sembra essere ancora rialzista, il 2026 risulta veramente complesso.
L'indice dei prezzi al consumo statunitense mostra una persistente pressione inflazionistica! Il dollaro si rafforza dopo la pubblicazione dei dati!
📉 EURUSD in calo dello 0,3% in vista dell'inflazione di aprile
🟡Grafico del giorno: L'oro scende prima dell'inflazione (12.05.2026)
Calendario economico - L'inflazione al centro dell'attenzione (12.05.2026)
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.