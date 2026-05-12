🟡Grafico del giorno: L'oro scende prima dell'inflazione (12.05.2026)

Punti chiave L’oro sta scendendo sotto i 4.700 dollari per oncia.

Il principale dato macroeconomico per l’oro e per il dollaro è la pubblicazione del CPI negli Stati Uniti.

I dati più recenti del World Gold Council relativi al primo trimestre 2026 erano favorevoli per l’oro, ma con alcune piccole criticità.

I prezzi dell’oro stanno registrando una perdita di circa lo 0,5% durante la sessione di martedì, dopo diversi giorni di stagnazione e il mancato superamento decisivo della soglia dei 4.700 dollari per oncia. È importante notare che il prezzo resta al di sotto della media mobile a 100 periodi e della trendline ribassista. Si osserva oggi un dollaro leggermente più forte, sostenuto non solo dalle aspettative di un’inflazione più elevata, ma anche dallo stallo geopolitico in Medio Oriente. Le indiscrezioni indicano che Trump starebbe valutando la ripresa delle ostilità in Iran dopo il rifiuto dell’ultimo piano di pace. L’inflazione CPI di oggi è attesa in aumento al 3,7% su base annua, mentre l’inflazione core è prevista al 2,7% su base annua. Se l’inflazione dovesse risultare “persistente”, la pressione sulla banca centrale aumenterebbe, con possibili effetti negativi sui metalli preziosi nel breve termine. D’altro canto, va sottolineato che l’argento ha rotto ieri la propria zona di resistenza, accompagnato da un forte rimbalzo dei prezzi del rame. Le prospettive fondamentali dell’oro restano solide: la domanda è sostenuta dagli acquisti delle banche centrali e dagli investitori retail che acquistano oro fisico. Tuttavia, la domanda ETF ha registrato un forte calo nel primo trimestre e non si è ancora osservata una ripresa significativa, nonostante i mercati azionari statunitensi abbiano raggiunto nuovi massimi storici. Per l’oro sarebbe necessario un miglioramento chiaro della situazione in Medio Oriente e la certezza che l’inflazione sia solo transitoria e non comporti un nuovo ciclo di rialzi dei tassi di interesse. Dati chiave: Report World Gold Council Domanda totale (incluso OTC): La domanda totale di oro è aumentata del 2% su base annua, raggiungendo 1.230 tonnellate. Al contrario, escludendo le operazioni OTC, si è registrato un calo del 9% su base annua e del 10% su base trimestrale.

La domanda totale di oro è aumentata del 2% su base annua, raggiungendo 1.230 tonnellate. Al contrario, escludendo le operazioni OTC, si è registrato un calo del 9% su base annua e del 10% su base trimestrale. Acquisti record delle banche centrali: Le banche centrali hanno acquistato 243 tonnellate di oro.

Le banche centrali hanno acquistato 243 tonnellate di oro. Consumi di gioielleria: La domanda di gioielli è diminuita in modo significativo di quasi un quarto sia su base annua che trimestrale, scendendo a 335 tonnellate.

La domanda di gioielli è diminuita in modo significativo di quasi un quarto sia su base annua che trimestrale, scendendo a 335 tonnellate. Offerta di oro: L’offerta totale è aumentata leggermente su base annua, raggiungendo 1.230 tonnellate; tuttavia, rispetto ai due trimestri precedenti si registra un calo significativo, il che potrebbe indicare un potenziale deficit persistente del mercato.

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