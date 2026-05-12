L'indice dei prezzi al consumo statunitense mostra una persistente pressione inflazionistica! Il dollaro si rafforza dopo la pubblicazione dei dati!

Inflazione al consumo (CPI) – USA Inflazione CPI (m/m): dato effettivo 0,6% | previsione 0,6% (precedente 0,9%) Inflazione Core CPI (m/m): dato effettivo 0,3% | previsione 0,4% (precedente 0,2%) Inflazione CPI (a/a): dato effettivo 3,8% | previsione 3,7% (precedente 3,3%) Inflazione Core CPI (a/a): dato effettivo 2,8% | previsione 2,7% (precedente 2,6%) Perché questo dato è importante? L’inflazione al consumo (CPI) è l’indicatore più importante per misurare il ritmo di crescita dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista dei consumatori. Mostra come cambia il costo della vita delle famiglie ed è uno dei principali riferimenti per la politica monetaria della Federal Reserve (Fed). Un dato CPI superiore alle attese suggerisce pressioni inflazionistiche persistenti nell’economia, aumentando la probabilità che i tassi di interesse restino elevati più a lungo o che vengano adottate ulteriori misure restrittive. Al contrario, dati più deboli possono rafforzare le aspettative di tagli dei tassi e di una Fed più accomodante. Particolarmente importante è l’inflazione Core CPI, che esclude le componenti più volatili come alimentari ed energia. Questo indicatore offre una visione più chiara delle tendenze inflazionistiche di lungo periodo ed è attentamente monitorato dalla banca centrale. Il report CPI ha un forte impatto sui mercati finanziari. Un’inflazione più alta tende generalmente a sostenere il dollaro statunitense e ad aumentare i rendimenti dei Treasury, poiché gli investitori si aspettano una Fed più restrittiva. Al contrario, dati inferiori alle attese possono indebolire il dollaro, sostenere i mercati azionari e aumentare le aspettative di futuri tagli dei tassi. Dati effettivi L’ultimo report CPI statunitense ha fornito segnali contrastanti per il mercato. L’inflazione headline mensile ha rispettato le attese allo 0,6%, mentre il Core CPI si è attestato leggermente sopra le previsioni, allo 0,4% contro lo 0,3% atteso, suggerendo una moderazione solo parziale delle pressioni inflazionistiche di fondo nel breve termine. Tuttavia, i dati annuali sull’inflazione hanno sorpreso leggermente al rialzo. L’inflazione headline è accelerata al 3,8% su base annua, sopra il consensus del 3,7% e nettamente superiore al precedente 3,3%. Anche il Core CPI è salito al 2,8% su base annua, superando le attese del 2,7%. Nel complesso, i dati continuano a indicare pressioni inflazionistiche persistenti nell’economia statunitense, anche se il dato mensile più contenuto del Core CPI potrebbe offrire un po’ di sollievo ai mercati. Il report probabilmente manterrà la Federal Reserve prudente riguardo a possibili tagli dei tassi di interesse nel breve termine. Per i mercati finanziari, i dati annuali sull’inflazione più elevati potrebbero sostenere il dollaro statunitense e i rendimenti dei Treasury, limitando al tempo stesso il momentum rialzista dei mercati azionari. Nel mercato valutario, EUR/USD potrebbe rimanere sotto pressione, poiché gli investitori continuano a prezzare una Federal Reserve relativamente restrittiva. Fonte: xStation5

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