Forte Rimbalzo serale

Petrolio sotto i 70 dollari che allenta di fatto le pressioni inflazionistiche, scenario da confermare in termini temporali. Ieri sera i numeri di Micron Technologies hanno dato spinta al recupero tecnico del Nasdaq che ha influito anche sul recupero del Nikkei. Sul Forex soffrono i cambi contro il dollaro, complice un UsdJpy che continua a rimanere su livelli di guardia per la BoJ. Recupero Nasdaq, Nikkei e Micron Technologies Una giornata dove il tentativo di recupero si é tentato piú volte sul Nasdaq, tentativo andato a buon fine dopo i numeri di Micron Technologies. Il Dow Jones é stato l'unico indice azionario tra i big ad avere la spinta rialzista migliore in termini qualitativi, infatti ha provato immediatamente nelle prime ore di negoziazione a puntare i massimi di mercoledí 17 giugno, grazie anche alla dinamica rialzista impostata su base settimanale. I numeri di Micron battono le attese con un fatturato record a 41,58 miliardi di dollari (+356% rispetto lo scorso anno), Eps a 25,11 dollari per azione contro 20,78 delle stime, margine lordo a 84,9% contro 81,6% delle stime. La domanda per l'IA traina il titolo, in linea con tutto il settore e il comparto azionario ringrazia con un rialzo molto interessante del 3% sul Nasdaq da minimo a massimo e il Nikkei del 5% dal minimo di ieri sera. Il titolo Micron sale di oltre il 20%. Petrolio sotto i 70 dollari. Inflazione verso la discesa? Presto per parlare di ribasso dell'inflazione a lungo termine, la componente temporale risulta decisiva seppur i prezzi siano scesi di oltre il -40% dai massimi visti a 120 dollari al barile. Per avere un'inflazione al ribasso su scala globale, dovremmo prima vedere i prezzi del petrolio su questi livelli, intorno area 70-80 dollari, per diverse settimane in modo da consolidare il ribasso e trasferirlo sui prezzi nell'economia reale. Le premesse per un forte ribasso dell'inflazione ci sono tutte, manca solamente la componente temporale che giocherá un ruolo chiave sull'evoluzione dello scenario macro. In questo scenario i titoli di Stato, di cui abbiamo parlato recentemente riguardo la correlazione con il petrolio, vedono dei rendimenti al ribasso, questo per via delle aspettative di inflazione. Forex sotto scacco di UsdJpy Continua la pressione al rialzo su UsdJpy che non accenna a scendere almeno a livello tecnico. La situazione sta comportando forti squilibri sul Forex dove vediamo EurUsd scendere a ridosso di 1,1360, GbpUsd sotto 1,32, nel frattempo UsdJpy rimane a ridosso di 161,70. Questa situazione dovrebbe teoricamente avere tempo breve e tutto dipende dalla BoJ che ha parlato recentemente di un intervento durante un meeting tra i ministri delle finanze di Giappone e Usa. Al momento peró la tensione é alta e i movimenti direzionali potrebbero non mancare qualora la BoJ decidesse di intervenire a sostegno della sua valuta.

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