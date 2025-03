GameStop sale del 13% mentre il consiglio approva Bitcoin come asset di riserva del Tesoro

Le azioni di GameStop sono salite fino al 12% dopo che il rivenditore di videogiochi ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione aveva approvato all'unanimità l'aggiornamento della sua politica di investimento per includere il Bitcoin come asset di riserva per la tesoreria. Questa mossa arriva insieme ai deludenti risultati del quarto trimestre, con un calo delle vendite nette del 28% rispetto all'anno precedente, scendendo a 1,28 miliardi di dollari. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La GameStop si unisce a una crescente lista di società pubbliche che stanno sperimentando l'utilizzo di denaro aziendale per investire in Bitcoin, seguendo la strategia di Michael Saylor (ex MicroStrategy), che ha acquisito oltre 40 miliardi di dollari in Bitcoin e visto il suo prezzo delle azioni salire di oltre il 2.600% dal 2020. Il CEO di GameStop, Ryan Cohen, aveva accennato a questa strategia il mese scorso, quando ha postato una foto di sé con Saylor sulla piattaforma di social media X. L'azienda non ha specificato un importo massimo di Bitcoin che intende accumulare e ha notato che potrebbe vendere qualsiasi Bitcoin acquisito, secondo la sua dichiarazione 10-K alla SEC. Nonostante l'entusiasmo per le criptovalute, il business principale di GameStop continua a incontrare difficoltà: Vendite di hardware e accessori : 725,8 milioni di dollari, in calo del 34% rispetto all'anno precedente.

Vendite di software : 286,2 milioni di dollari, in calo del 38% rispetto all'anno precedente.

Vendite di articoli da collezione : 270,6 milioni di dollari, in aumento del 16% rispetto all'anno precedente.

Utile netto : 131,3 milioni di dollari, rispetto ai 63,1 milioni dell'anno precedente.

L'azienda ha riportato utili di 30 centesimi per azione, battendo le aspettative degli analisti di 8 centesimi e ha chiuso il trimestre con circa 4,78 miliardi di dollari in liquidità, equivalenti di liquidità e titoli negoziabili. GameStop ha completato la cessione delle sue operazioni in Italia e ha ridotto le operazioni in Germania nell'ambito dei suoi sforzi di ristrutturazione. Nonostante l'aumento odierno, il titolo rimane in calo di circa 19% da inizio anno. L'annuncio sul Bitcoin arriva in un contesto di forza per il mercato delle criptovalute, con Bitcoin che scambia intorno agli 88.000 dollari, in aumento di quasi 5% nella settimana. GameStop (Intervallo D1) Il prezzo delle azioni sta avvicinandosi al livello di 61,8% di ritracciamento di Fibonacci dopo aver aperto con un gap dell'11%. Il supporto potrebbe essere trovato vicino al livello di 50% di ritracciamento di Fibonacci. L'RSI sta avvicinandosi alla zona di ipercomprato, mostrando una divergenza rialzista con minimi più alti, mentre l'MACD sta aumentando con una divergenza rialzista.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.