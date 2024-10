📈GBPUSD aumenta in previsione della BoE

What to expect from the Bank of England's September decision❓ La decisione della Banca d'Inghilterra arriva il giorno dopo un taglio del tasso di interesse superiore al consenso da parte della Federal Reserve. Ciò solleva interrogativi sullo stato dell’economia statunitense e sulla condotta della politica monetaria da parte delle altre banche centrali. Tuttavia, gli analisti di Bloomberg Intelligence prevedono che la Banca d’Inghilterra manterrà un approccio cauto e lascerà i tassi di interesse invariati al 5%. Si prevede che la BoE adotti un approccio cauto nel segnalare il ritmo dei futuri tagli dei tassi. Il punto principale potrebbe essere la decisione sulla riduzione del bilancio della banca nel prossimo anno e le sue implicazioni per la strategia fiscale del paese. Si prevede una decisione unanime di ridurre il bilancio di 100 miliardi di sterline, in linea con l’obiettivo del 2023.  Fatti chiave sulla decisione della BoE: Gli analisti si aspettano che i tassi di interesse rimangano al 5%, nonostante il taglio di ieri della Fed

Si prevede una decisione unanime di ridurre il bilancio di 100 miliardi di sterline, in linea con l’obiettivo del 2023

La banca probabilmente manterrà un atteggiamento cauto sui futuri tagli dei tassi

L’inflazione CPI di agosto è rimasta al 2,2%, al di sotto delle previsioni della BOE, il che potrebbe influenzare le decisioni future

La crescita del PIL nel secondo trimestre del 2024 è stata leggermente inferiore alle previsioni, indicando un rallentamento dell’economia

La decisione sarà annunciata alle 13:00 CET Il modello analitico di Bloomberg, che valuta gli atteggiamenti dei singoli banchieri della BoE in base ai commenti che fanno, sembra confermare che in media mantengono una posizione neutrale sui tassi di interesse attuali. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Cosa rivelano gli attuali dati macroeconomici? La principale misura dell'inflazione britannica rimane attualmente all'interno della zona target della Banca d'Inghilterra. D’altro canto, tuttavia, i valori core rimangono sempre elevati, riducendo di fatto le possibilità di un atteggiamento accomodante della BoE nel breve termine. Fonte: XTB La crescita dei salari nel Regno Unito, tuttavia, sta rallentando, il che incoraggerà i banchieri ad allentare le condizioni monetarie nell'economia nel medio termine. Fonte: XTB Analizzando esclusivamente i tassi di interesse e l'attuale traiettoria dei loro cambiamenti prevista dal mercato per i prossimi 12 mesi, possiamo vedere che la politica della BoE potrebbe rimanere una delle più aggressive, il che potrebbe teoricamente sostenere la sterlina sul mercato valutario nel lungo termine. Source: Bloomberg Financial LP GBPUSD Technical Analysis (W1 and D1) La sterlina sta mantenendo un dinamico trend rialzista rispetto al dollaro statunitense, rompendo così i precedenti massimi locali. Questi livelli non erano stati visti sulla coppia GBPUSD dal marzo 2022. A questo punto, sembra che i fondamentali possano ulteriormente supportare il trend attualmente visibile.  GBPUSD sta mantenendosi al di sopra del massimo raggiunto l'anno scorso e al di sopra del ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. L'indicatore RSI mostra un chiaro trend rialzista a partire da aprile, e un superamento della zona neutrale in alto potrebbe segnalare un segnale positivo. Anche il MACD sta registrando picchi più alti e minimi più bassi. Per gli orsi, il primo test sarebbe un movimento al di sotto del supporto al ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Fonte: xStation

