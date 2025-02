⏬GBPUSD perde lo 0,6% davanti alla BoE

Oggi alle 13:00, la Banca d'Inghilterra annuncerà la decisione sul tasso di interesse 📄 Si prevede che la BoE riduca i tassi di interesse per la terza volta nell'attuale ciclo.

Il GBP/USD rimane elevato a causa del deprezzamento del dollaro USA, determinato dalla parziale rimozione dei dazi da parte degli Stati Uniti. Tuttavia, nelle ultime settimane, Donald Trump non ha menzionato il Regno Unito nel contesto dei dazi.

Nel frattempo, l'economia del Regno Unito sta affrontando delle difficoltà, il che potrebbe danneggiare la sterlina. Le banche centrali in tempi di incertezza

I dazi imposti da Donald Trump aumentano significativamente l'incertezza tra tutte le banche centrali globali. I dazi, siano essi diretti o indiretti, rappresentano una minaccia sotto forma di aumento dell'inflazione e rallentamento economico. Di conseguenza, le banche centrali adottano una posizione di incertezza, come si è visto nel caso della Banca del Canada, della Fed o anche della BCE. Una situazione simile potrebbe verificarsi anche con la BoE. Sebbene la debolezza dell'economia suggerisca una continuazione delle riduzioni dei tassi di interesse e l'azione di oggi sia già quasi completamente scontata, non possiamo essere certi del futuro. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Tuttavia, oggi i tassi di interesse dovrebbero essere ridotti di 25 punti base. Ciò significa che, dopo la mossa di oggi, il tasso di interesse principale scenderà dall'attuale 4,75% al 4,5%. Oggi, il mercato sta praticamente prezzando al 100% una mossa da parte della Banca d'Inghilterra. Tuttavia, la questione chiave è quale percorso si aspettano i banchieri britannici nei prossimi mesi. Fonte: Bloomberg Finance LP Un quadro economico misto

L'economia britannica non è in buona salute da molto tempo. Sebbene l'inizio del 2024 fosse promettente, recentemente stiamo osservando una crescita economica stagnante. Questo indica che alcuni banchieri sono favorevoli a tagli più aggressivi, mentre altri vedono ancora significativi rischi inflazionistici. Vale la pena menzionare che oggi riceveremo anche le ultime proiezioni inflazionistiche, che potrebbero darci un'idea più chiara dei piani della Banca d'Inghilterra. Molto probabilmente, la BoE aumenterà le aspettative di inflazione per il futuro e abbasserà le previsioni di crescita, mettendo in discussione le future decisioni. Tuttavia, ci aspettiamo che almeno per ora, la BoE mantenga il suo piano di continuare i tagli dei tassi di interesse su base trimestrale. La crescita economica nel Regno Unito appare molto debole. Guardando ai principali componenti economici, la situazione non sembra ottimistica. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Le vendite al dettaglio stanno faticando con la crescita da diversi mesi e rimangono stabili. In termini reali, stiamo osservando un calo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Sebbene le vendite al dettaglio abbiano registrato un forte aumento anno su anno, ciò è dovuto a un effetto base basso. Il sentiment dei consumatori è il peggiore che sia stato negli ultimi mesi. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB La produzione industriale sta tornando a registrare cali, e gli indicatori anticipatori suggeriscono un outlook ancora peggiore. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB L'inflazione molto probabilmente rimbalzerà a gennaio, non solo a causa dei costi energetici più elevati, ma anche per fattori legati ai salari. Si prevede che la BoE aumenti le sue proiezioni inflazionistiche. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB I rendimenti obbligazionari sono leggermente diminuiti recentemente, il che potrebbe non fornire più un forte supporto alla sterlina. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Come reagirà il mercato?

La sterlina britannica sta arretrando oggi prima della decisione. L'economia sembra essere in una condizione debole, aumentando potenzialmente le possibilità di una posizione più accomodante da parte della banca. Tuttavia, ci sono significativi rischi inflazionistici. Le proiezioni potrebbero determinare le prossime mosse per la sterlina. Inoltre, i rischi legati ai dazi contribuiranno alla massima volatilità. Anche se Trump non dovesse imporre dazi sul Regno Unito ma decidesse di applicarli sull'UE, questo avrebbe un impatto ancora maggiore sull'economia del Regno Unito. Di conseguenza, la coppia GBP/USD rimane vulnerabile a potenziali cali. D'altro canto, se la banca dovesse indicare una pausa nei tagli a causa dell'incertezza, non è escluso che la coppia GBP/USD possa tentare di testare l'area di 1,2575 nel prossimo futuro. Fonte: xStation5

