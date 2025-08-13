L'euro continuerà a salire? Inflazione, Trump e Ucraina in gioco

Dal’inizio del 2025, l’euro è stata una delle valute con le migliori performance, insieme al franco svizzero, mentre il dollaro è diventato il capro espiatorio delle politiche del presidente USA, registrando il peggior primo semestre dell’anno dal 1973. Quali fattori potrebbero muovere il mercato valutario nei prossimi giorni? Dati sull’inflazione USA

L’euro ha raggiunto il livello più alto delle ultime due settimane contro il dollaro. Questo rialzo è dovuto in parte all’inflazione negli Stati Uniti più bassa del previsto, dato che normalmente spinge la Federal Reserve a ridurre i tassi d’interesse, indebolendo il dollaro. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile I dati hanno confermato le aspettative del mercato secondo cui la Fed riprenderà i tagli dei tassi a settembre, causando un calo del dollaro. Attualmente il mercato prezza una probabilità del 96% che la Fed riduca i tassi di 25 punti base, mentre i rumor su un taglio di 50 punti base stanno guadagnando sempre più consenso. Le aspettative di tagli a settembre sono supportate non solo dai dati sull’inflazione, ma anche dalle dichiarazioni di figure chiave. Ad esempio, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha suggerito che la Fed dovrebbe effettuare un altro maxi-taglio di 50 punti base a settembre, come fece l’anno scorso. Attacchi di Trump

Gli attacchi del presidente Trump alla Federal Reserve e all’U.S. Bureau of Labor Statistics rappresentano una minaccia per le prospettive del dollaro. Martedì, Trump ha ribadito le sue critiche al presidente della Fed Jerome Powell per non aver tagliato i tassi di interesse. Trump ha inoltre minacciato di citare in giudizio Powell per i lavori di ristrutturazione presso la sede della Fed a Washington, che hanno superato il budget inizialmente concordato. Lunedì, Trump ha nominato l’economista del think tank conservatore EJ Antoni per sostituire il direttore del BLS, licenziato all’inizio di questo mese dopo la pubblicazione dei dati sull’occupazione, richiamando sempre più pratiche di paesi autocratici, dove i vertici delle agenzie statistiche o delle banche centrali vengono sostituiti. Queste mosse mettono sempre più in discussione l’indipendenza di entrambe le istituzioni, danneggiando l’immagine degli Stati Uniti nel mondo e indebolendo l’attrattiva della sua valuta. A complicare ulteriormente l’incertezza politica negli USA c’è la geopolitica europea. Qui entra in gioco un fattore che storicamente ha pesato negativamente sull’euro: il conflitto in Ucraina. Possibile pace in Ucraina

I potenziali guadagni dell’euro sul dollaro potrebbero essere limitati fino al vertice di venerdì tra il presidente Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Va ricordato che l’euro si è indebolito significativamente nei mesi successivi all’inizio della guerra in Ucraina, scendendo da circa 1,14 contro il dollaro all’inizio del 2022 fino alla parità a luglio, per arrivare a un minimo di circa 0,96 a settembre, segnando un calo del 16% nell’Eurozona. Il mercato aveva anticipato un rischio di recessione maggiore nell’Eurozona rispetto agli Stati Uniti, a causa della dipendenza dal gas russo e del fatto che la BCE ha impiegato più tempo ad aumentare i tassi per contrastare l’inflazione, spiegando in parte i movimenti di entrambe le valute. Analisi

Finché resta sopra 1,16, livello coincidente con la media mobile a 50 sedute e supporto chiave, il bias rimane rialzista. Il cambio ha mostrato un forte trend ascendente quest’anno. Negli ultimi giorni ha formato un pattern di continuazione noto come “flag”, e una rottura di questo pattern offre un potenziale a breve termine fino a 1,20. L’RSI è a 58, valore che non indica ancora ipercomprato, mentre l’ADX intorno a 25 segnala un trend in sviluppo, non debole, ma con margine di rafforzamento. Conclusione

Anticipando uno scenario di base in cui la Fed inizierà a tagliare i tassi d’interesse a settembre, con un mercato del lavoro debole e Trump come leader indiscusso del mercato, riteniamo che il dollaro continuerà il suo trend discendente nei prossimi mesi. Se la pace in Ucraina dovesse progredire e l’economia europea mostrasse segnali di ripresa, l’euro potrebbe gradualmente avvicinarsi a livelli di 1,20–1,25 contro il dollaro, sebbene questo percorso non sarebbe privo di alti e bassi.



Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.