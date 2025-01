Gli utili ASML del quarto trimestre 2024 superano le stime: vendite record e prospettive positive 📌🔔

ASML Holding NV (AMSL.NL), il leader olandese nel settore delle attrezzature per semiconduttori, ha riportato i risultati del quarto trimestre 2024 e dell'intero anno il 29 gennaio 2025. L'azienda ha registrato una performance migliore delle attese, nonostante la recente turbolenza dei mercati scaturita dalle preoccupazioni sui cambiamenti nella domanda legata all'intelligenza artificiale. Punti Salienti Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Performance del Q4 2024 Vendite nette : €9,26 miliardi (superiore al consenso di €9,07 miliardi)

: €9,26 miliardi (superiore al consenso di €9,07 miliardi) Utile netto : €2,69 miliardi (superiore alla previsione di €2,64 miliardi)

: €2,69 miliardi (superiore alla previsione di €2,64 miliardi) Margine lordo : 51,7%, oltre le previsioni, riflettendo l'efficienza operativa.

: 51,7%, oltre le previsioni, riflettendo l'efficienza operativa. Prenotazioni nette: €7,1 miliardi, in aumento del 169% rispetto al Q3, con €3,0 miliardi provenienti dai sistemi EUV. Risultati dell'anno intero 2024 Vendite nette totali : €28,3 miliardi, rispetto ai €27,6 miliardi del 2023

: €28,3 miliardi, rispetto ai €27,6 miliardi del 2023 Utile netto : €7,6 miliardi, con una forte redditivitĂ

: €7,6 miliardi, con una forte redditività Margine lordo : 51,3%

: 51,3% Sistemi di litografia venduti: 380 unità (119 nel Q4) Proiezioni per il 2025 Vendite nette Q1 2025 : €7,5–8,0 miliardi, con margini lordi tra il 52% e il 53%

: €7,5–8,0 miliardi, con margini lordi tra il 52% e il 53% Vendite nette per l'intero 2025: €30–35 miliardi, supportate dalla crescita dell'IA e da un robusto slancio degli ordini Dividendi ASML propone un dividendo totale per il 2024 di €6,40 per azione, con un incremento del 4,9% rispetto all'anno precedente.

Dividendo intermedio di €1,52 per azione, pagabile il 19 febbraio 2025. Commento del CEO Christophe Fouquet, presidente e CEO di ASML, ha evidenziato i forti risultati del Q4, supportati dalla solida domanda per i sistemi EUV e gli aggiornamenti ai sistemi EUV High-NA. Ha riconosciuto le difficoltà nelle dinamiche dei clienti causate dall'emergere di modelli di intelligenza artificiale a basso costo, come DeepSeek, ma ha ribadito l'impegno di ASML nell'innovazione e nell'adattabilità . “La crescita dell'intelligenza artificiale rimane un motore chiave per la nostra industria, ma sta creando sia opportunità che rischi per i nostri clienti, come riflesso nel nostro range di ricavi per il 2025.” Impatto sul mercato e opinioni degli analisti Le prenotazioni nette di ASML sono salite a €7,1 miliardi nel Q4, superando di gran lunga le aspettative degli analisti (€3,99 miliardi).

Le prenotazioni EUV (€3,0 miliardi) evidenziano la continua dipendenza dalle tecnologie avanzate di produzione di chip, nonostante le preoccupazioni riguardo l'evoluzione della domanda legata all'IA.

Gli analisti hanno lodato ASML per la sua performance resiliente in un contesto di dinamiche di mercato in cambiamento. Sfide: Restano preoccupazioni sulla domanda a lungo termine per i sistemi EUV a causa delle potenziali interruzioni causate dai modelli di intelligenza artificiale cinesi come DeepSeek.

Le tensioni geopolitiche e le restrizioni alle esportazioni potrebbero limitare la crescita nel mercato cinese. OpportunitĂ : Il monopolio di ASML sulla tecnologia EUV e i suoi forti flussi di entrate ricorrenti dalla gestione della base installata offrono una base solida per la crescita. Dettagli della call sugli utili: Data : 29 gennaio 2025

: 29 gennaio 2025 Ora: 15:00 CET (9:00 AM ET) Per ASML, la sessione cash non è ancora iniziata. Tuttavia, il titolo guadagna fino all'8% nel trading pre-market su alcune borse, suggerendo un'apertura del trading anche nella fascia di €700 per azione.    Â

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.