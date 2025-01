Gli utili del quarto trimestre di BlackRock superano le aspettative e stabiliscono afflussi annuali record di 641 miliardi di dollari mentre la spinta dei mercati privati ​​continua

BlackRock Inc. (BLK.US) ha riportato mercoledì solidi risultati per il quarto trimestre del 2024, con le azioni in crescita fino al 2,7% nel pre-market grazie a utili rettificati superiori alle stime degli analisti. Il più grande gestore di asset al mondo ha dimostrato una robusta crescita su tutte le sue piattaforme, in particolare negli ETF e nei mercati privati, sebbene gli asset in gestione siano risultati leggermente inferiori alle aspettative. La sorpresa sugli utili implicita è stata positiva, con un EPS che ha superato le stime del 4,1%. BlackRock ha ottenuto una performance eccezionale nel Q4, con particolare forza nei flussi di ETF e nell'espansione nei mercati privati, mentre il segmento dei servizi tecnologici ha mostrato un momentum continuo. L'azienda ha beneficiato di un maggiore coinvolgimento dei clienti e di una significativa crescita negli investimenti alternativi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Risultati Q4 2024 di BlackRock: Ricavi: 5,68 miliardi di dollari vs 5,59 miliardi previsti (+23% su base annua)

5,68 miliardi di dollari vs 5,59 miliardi previsti (+23% su base annua) EPS rettificato: 11,93 dollari vs 11,46 previsti (9,66 dollari nel Q4 2023)

11,93 dollari vs 11,46 previsti (9,66 dollari nel Q4 2023) Asset in gestione: 11,55 trilioni di dollari vs 11,66 trilioni previsti (+15% su base annua)

11,55 trilioni di dollari vs 11,66 trilioni previsti (+15% su base annua) Afflussi netti: 281,42 miliardi di dollari vs 198,41 miliardi previsti (+194% su base annua)

281,42 miliardi di dollari vs 198,41 miliardi previsti (+194% su base annua) Ricavi da commissioni base e prestito titoli: 4,42 miliardi di dollari vs 4,38 miliardi previsti

4,42 miliardi di dollari vs 4,38 miliardi previsti Ricavi da servizi tecnologici: 428 milioni di dollari vs 417,5 milioni previsti

428 milioni di dollari vs 417,5 milioni previsti Margine operativo rettificato: 45,5% vs 44,8% previsto Performance dei segmenti: Afflussi a lungo termine: 200,67 miliardi di dollari (vs 159,93 miliardi previsti)

200,67 miliardi di dollari (vs 159,93 miliardi previsti) Afflussi netti in azioni: 126,57 miliardi di dollari (vs 73,47 miliardi previsti)

126,57 miliardi di dollari (vs 73,47 miliardi previsti) Afflussi netti in obbligazioni: 23,78 miliardi di dollari

23,78 miliardi di dollari Afflussi netti istituzionali: 53,38 miliardi di dollari

53,38 miliardi di dollari Afflussi netti retail: 4,65 miliardi di dollari

4,65 miliardi di dollari Commissioni di performance per consulenza sugli investimenti: 451 milioni di dollari (vs 369,5 milioni previsti) Sviluppi strategici e prospettive per il 2025: Completata l’acquisizione da 12,5 miliardi di dollari di Global Infrastructure Partners

Chiusura imminente delle acquisizioni di HPS Investment Partners (12 miliardi di dollari) e Preqin Ltd. (3,1 miliardi di dollari)

L’ETF su Bitcoin mostra una forte crescita, superando i 50 miliardi di asset

La divisione ETF ha attratto afflussi totali per 390 miliardi di dollari nel 2024

Record annuale di afflussi totali: 641 miliardi di dollari su tutti i prodotti Il CEO Larry Fink ha espresso grande fiducia nel futuro dell’azienda, affermando: "BlackRock inizia il 2025 con più potenziale di crescita e opportunità che mai. Questo è solo l'inizio." L'espansione strategica nei mercati privati attraverso recenti acquisizioni posiziona l'azienda per competere con leader del settore come Blackstone, KKR e Apollo Global Management. L’azienda ha annunciato diversi cambiamenti nella leadership, tra cui Joe DeVico come nuovo responsabile del business clienti per le Americhe e l’istituzione di un nuovo ufficio globale per la gestione delle relazioni con i principali investitori, in seguito alla partenza di Mark Wiedman, veterano dell'azienda con 20 anni di servizio. Azioni in crescita del 2,7% nel pre-market, raggiungendo i 989 dollari.

Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.