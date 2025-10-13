GOLD sta battendo nuovi record 📈

- L’oro è in forte rialzo, raggiungendo nuovi massimi storici oltre i 4.078 dollari per oncia e registrando un incremento di oltre l’1,7% nella giornata di oggi, nonostante un temporaneo rimbalzo degli indici azionari dopo le dichiarazioni rassicuranti di Trump.
- La domanda persistente di oro deriva dall’incertezza riguardo a una soluzione duratura della disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina, dalle crescenti aspettative di tagli dei tassi d’interesse e dai continui afflussi nei fondi ETF legati all’oro.
- Le azioni di Trump e di Pechino stanno intensificando i rischi a livello globale, e l’oro continua a rappresentare un importante bene rifugio, anche in presenza di segnali momentanei di stabilizzazione sui mercati azionari.
L’ORO prosegue il suo rapido movimento al rialzo, guadagnando oltre l’1,7% nella giornata di oggi, anche dopo che il presidente Trump ha leggermente ammorbidito la sua retorica riguardo a una possibile escalation dei dazi con la Cina, esprimendo speranza per un accordo commerciale sulla piattaforma Truth. Nonostante il deciso rimbalzo dei future sugli indici di Wall Street, dopo la più forte ondata di vendite da aprile, l’oro continua a segnare nuovi record di prezzo — oggi l’oncia ha superato i 4.078 dollari. Gli investitori restano prudenti, trattando l’oro come una copertura chiave in tempi di incertezza e turbolenze economico-politiche globali, e anche una temporanea stabilizzazione dei mercati azionari non riduce la domanda per il metallo.
Tale slancio è alimentato dalle crescenti aspettative di ulteriori tagli dei tassi d’interesse negli Stati Uniti e dai continui afflussi nei fondi ETF focalizzati sull’oro e nelle riserve delle banche centrali. L’annuncio di Trump di potenziali dazi del 100% sui beni cinesi e di restrizioni all’export di software strategici ha aumentato l’ansia dei mercati. A confermarlo vi sono le crescenti restrizioni cinesi all’esportazione di terre rare, che accrescono i rischi per le catene di approvvigionamento globali. Il rimbalzo degli indici si dimostra di breve durata, mentre l’oro mantiene il suo rally come bene rifugio. La situazione dimostra che il mercato resta scettico riguardo a una de-escalation duratura — di conseguenza, l’oro continua a beneficiare dell’incertezza globale.
L’ORO sta prolungando la sua fase rialzista più dinamica dai mesi di febbraio e marzo 2024, secondo l’indicatore RSI a 14 giorni. Da un punto di vista tecnico, l’ORO rimane chiaramente al di sopra della sua media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA), confermando l’eccezionale forza del recente slancio rialzista. Tuttavia, va notato che questa condizione persiste ormai da tempo, il che teoricamente potrebbe indicare la possibilità di correzioni al ribasso. Sul grafico, un’area di supporto chiave si trova intorno a 3.970 dollari per oncia, livello che ha segnato un minimo locale il 10 ottobre. Una rottura al di sotto di questa zona potrebbe teoricamente aprire la strada a ribassi più profondi verso la EMA a 50 giorni. D’altra parte, l’incertezza persistente legata alla disputa commerciale e al blocco del governo statunitense, insieme al trend ancora fortemente positivo dell’oro, potrebbe continuare a sostenere la pressione d’acquisto prolungata sul metallo prezioso.
