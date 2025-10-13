Goldman Sachs rafforza il sentiment sulle azioni Estée Lauder 💡

Estée Lauder è un produttore mondiale di cosmetici di lusso, profumi e prodotti per la cura della pelle, noto per marchi come Estée Lauder, MAC, Clinique e La Mer, icone del settore della bellezza.

Le azioni di Estée Lauder (EL.US) stanno chiaramente guadagnando terreno oggi dopo che Goldman Sachs ha aggiornato la propria raccomandazione da “Neutral” a “Buy” e ha aumentato il prezzo obiettivo da $76 a $115, riflettendo un crescente ottimismo sulle prospettive della società. Estée Lauder è un noto produttore globale di cosmetici, profumi e prodotti per la cura della pelle, con marchi come Estée Lauder, MAC, Clinique e La Mer considerati icone di punta nel settore beauty.

La nuova valutazione di Goldman Sachs riflette un miglioramento della dinamica delle vendite nella Cina continentale, dove, dopo precedenti cali, si osservano ora aumenti a una cifra media e un recupero delle quote di mercato nella seconda metà dell’anno fiscale. Anche il ritorno alla crescita di Hainan e il miglioramento dei livelli di inventario nel canale turistico hanno rappresentato un catalizzatore importante, riducendo la pressione sulle scorte.

La banca d’investimento sottolinea inoltre le tendenze positive delle quote di mercato di Estée Lauder anche negli USA e l’impatto positivo delle azioni del Management Board sulla conversione del traffico crescente e sull’efficienza operativa. L’espansione prevista del margine EBIT di circa 500 punti base entro il 2028 e un tasso di calo delle vendite più lento del previsto stanno alimentando un sentiment positivo tra gli investitori.

Estée Lauder sta inoltre investendo nella ristrutturazione geografica, nella diversificazione dei canali (ad esempio Amazon) e nello sviluppo dei brand, permettendole di rispondere in modo più efficace ai cambiamenti nei mercati chiave. Grazie a tutto ciò, la società si presenta come beneficiaria della ripresa del mercato cinese e delle azioni correttive efficaci, tradotte oggi dagli investitori in un aumento della valutazione delle azioni.

Il titolo sta estendendo il suo rimbalzo più dinamico dal 2022, come si può vedere sopra la sua media mobile esponenziale a 50 settimane. Fonte: xStation