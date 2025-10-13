Goldman Sachs rafforza il sentiment sulle azioni Estée Lauder 💡

Estée Lauder è un produttore mondiale di cosmetici di lusso, profumi e prodotti per la cura della pelle, noto per marchi come Estée Lauder, MAC, Clinique e La Mer, icone del settore della bellezza.
Estée Lauder è un produttore mondiale di cosmetici di lusso, profumi e prodotti per la cura della pelle, noto per marchi come Estée Lauder, MAC, Clinique e La Mer, icone del settore della bellezza.
Le azioni di Estée Lauder (EL.US) stanno chiaramente guadagnando terreno oggi dopo che Goldman Sachs ha aggiornato la propria raccomandazione da “Neutral” a “Buy” e ha aumentato il prezzo obiettivo da $76 a $115, riflettendo un crescente ottimismo sulle prospettive della società. Estée Lauder è un noto produttore globale di cosmetici, profumi e prodotti per la cura della pelle, con marchi come Estée Lauder, MAC, Clinique e La Mer considerati icone di punta nel settore beauty.
La nuova valutazione di Goldman Sachs riflette un miglioramento della dinamica delle vendite nella Cina continentale, dove, dopo precedenti cali, si osservano ora aumenti a una cifra media e un recupero delle quote di mercato nella seconda metà dell’anno fiscale. Anche il ritorno alla crescita di Hainan e il miglioramento dei livelli di inventario nel canale turistico hanno rappresentato un catalizzatore importante, riducendo la pressione sulle scorte.
La banca d’investimento sottolinea inoltre le tendenze positive delle quote di mercato di Estée Lauder anche negli USA e l’impatto positivo delle azioni del Management Board sulla conversione del traffico crescente e sull’efficienza operativa. L’espansione prevista del margine EBIT di circa 500 punti base entro il 2028 e un tasso di calo delle vendite più lento del previsto stanno alimentando un sentiment positivo tra gli investitori.
Estée Lauder sta inoltre investendo nella ristrutturazione geografica, nella diversificazione dei canali (ad esempio Amazon) e nello sviluppo dei brand, permettendole di rispondere in modo più efficace ai cambiamenti nei mercati chiave. Grazie a tutto ciò, la società si presenta come beneficiaria della ripresa del mercato cinese e delle azioni correttive efficaci, tradotte oggi dagli investitori in un aumento della valutazione delle azioni.
Il titolo sta estendendo il suo rimbalzo più dinamico dal 2022, come si può vedere sopra la sua media mobile esponenziale a 50 settimane. Fonte: xStation
Anteprima degli utili di TSMC: il principale fornitore di semiconduttori sorprenderà il mercato?
US Open: gli indici americani si riprendono in vista della prevista fine della riduzione del bilancio della Fed
Bank of America, Wells Fargo e Morgan Stanley: panoramica degli utili del terzo trimestre 2025
Abbott non segnala sorprese nel terzo trimestre, ma i rischi tariffari e le previsioni al ribasso trascinano il prezzo delle azioni al ribasso💡
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.