Google Cloud e Qualcomm approfondiscono la cooperazione sugli agenti di intelligenza artificiale ⚔️

L’obiettivo è introdurre intelligenza artificiale multimodale e ibrida (edge-to-cloud) nelle automobili.

L’architettura ibrida combina l’IA on-device con quella basata su cloud.

Time-to-market più rapido grazie a un’architettura di riferimento ottimizzata.

Qualcomm Technologies e Google Cloud stanno ampliando la loro partnership per consentire alle case automobilistiche di sviluppare e implementare una nuova generazione di agenti di intelligenza artificiale multimodali all’interno e intorno ai veicoli.

La collaborazione unisce l’Automotive AI Agent di Google Cloud — basato sui modelli Gemini — con la piattaforma Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm, orchestrando inferenze sia on-device che in cloud per una reattività a bassa latenza e funzionalità avanzate continuamente aggiornate.

I produttori automobilistici ricevono un toolkit completo e un’architettura di riferimento per ridurre i tempi di sviluppo, andando oltre i semplici comandi e offrendo esperienze conversazionali, personalizzate e in linea con il brand.

La soluzione congiunta consente alle case automobilistiche di differenziarsi man mano che i veicoli software-defined diventano la norma.

Situazione finanziaria di Qualcomm

Considerando gli ultimi trimestri, i risultati di Qualcomm sono soddisfacenti, soprattutto se si considera la sua valutazione di mercato relativamente interessante.