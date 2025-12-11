Grafico del giorno: AUDUSD (11.12.2025)

Il report sul mercato del lavoro australiano di novembre è risultato più debole del previsto. Di conseguenza, il mercato FX ha registrato una forte vendita del dollaro australiano, che attualmente perde tra lo 0,30 e lo 0,60% rispetto alle altre valute del G10.

L’occupazione è diminuita inaspettatamente di 21,3 mila unità, il calo mensile più ampio degli ultimi nove mesi. La stabilizzazione del tasso di disoccupazione al 4,3% non ha rassicurato il mercato, poiché la composizione dei dati è apparsa fragile: l’occupazione full-time è crollata di 56,5 mila unità, la partecipazione è scesa al 66,7% e l’underemployment è salito al 6,2%, il livello più alto da oltre un anno. Il calo simultaneo del numero degli occupati e dei disoccupati indica che una parte della popolazione sta uscendo dalla forza lavoro, rafforzando la narrativa di un mercato del lavoro in raffreddamento, sebbene non in fase di contrazione. Questi elementi hanno mantenuto sotto pressione l’AUD, nonostante l’indebolimento del dollaro USA dopo il taglio dei tassi della Fed di 25 pb annunciato ieri.

Nonostante questa debolezza, il potenziale ribassista dell’AUD rimane in parte limitato dalla posizione ancora hawkish della RBA. La governatrice Michele Bullock ha ricordato questa settimana che il Board ha discusso attivamente scenari che richiederebbero un rialzo dei tassi, sottolineando che “è sbagliato presumere” che la RBA non sia disposta a inasprire la politica monetaria se l’inflazione dovesse rimanere elevata. Gli economisti concordano ampiamente sul fatto che il mercato del lavoro si stia allentando gradualmente, mentre i costi del lavoro, la ripresa dell’inflazione e il persistente elevato utilizzo della capacità produttiva restano elementi di preoccupazione per la banca centrale. Di conseguenza, il mercato non si aspetta tagli dei tassi e una parte degli operatori vede persino il rischio di un rialzo nel 2026 qualora l’inflazione dovesse accelerare nuovamente. Per il momento, i dati contrastanti sul mercato del lavoro complicano le prospettive di breve periodo, ma non modificano in modo sostanziale l’orientamento della RBA.

AUDUSD è sceso dello 0,40% a 0,6645, cancellando parte dei guadagni di mercoledì innescati dalla decisione della Fed.