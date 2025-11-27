Grafico del giorno: AUDUSD (27.11.2025)

Cosa sta influenzando attualmente il tasso di cambio AUD/USD?

La coppia AUD/USD si sta muovendo al rialzo oggi, con le dinamiche di mercato determinate principalmente da fattori macroeconomici provenienti sia dall’Australia sia dagli Stati Uniti. Attualmente la coppia scambia nella fascia 0,6520–0,6540 USD per dollaro australiano. L’inflazione persistentemente alta in Australia rafforza le aspettative che la Reserve Bank of Australia non si affretterà a tagliare i tassi di interesse, sostenendo così il valore della valuta australiana. Allo stesso tempo, il dollaro statunitense si indebolisce, poiché gli investitori presumono sempre più che la Federal Reserve possa presto adottare una politica monetaria più accomodante. La combinazione di questi fattori contribuisce a sostenere il trend rialzista della coppia AUD/USD. Fonte: xStation5 Cosa sta influenzando oggi l’AUD/USD? Alta inflazione in Australia e politica della RBA

Le ultime rilevazioni sull’inflazione in Australia hanno nuovamente sorpreso i mercati per la loro forza, mostrando che le pressioni sui prezzi rimangono significativamente superiori alle aspettative precedenti. Anche l’inflazione core resta al di sopra dell’obiettivo della banca centrale, rafforzando la convinzione tra gli investitori che la RBA difficilmente allenterà la politica monetaria nel breve termine. Mantenere i tassi di interesse invariati crea condizioni favorevoli per un ulteriore rafforzamento dell’AUD. I dati sull’inflazione hanno anche migliorato il quadro tecnico, aumentando la domanda della valuta australiana da parte degli investitori. Crescita delle aspettative di tagli dei tassi Fed e indebolimento del dollaro USA

Negli Stati Uniti, le aspettative stanno crescendo che la Federal Reserve possa presto adottare un orientamento più accomodante. L’aumentata probabilità di un taglio dei tassi riduce l’attrattiva del dollaro USA, sostenendo così valute dei mercati sviluppati come l’AUD. Questa divergenza nelle prospettive di politica monetaria tra le due banche centrali attualmente gioca a favore dell’Australia. Ulteriore supporto proviene dal miglioramento del sentiment globale, che favorisce flussi verso valute più sensibili ai cicli economici.

