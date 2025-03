Grafico del giorno - Bitcoin (07.03.2025)

I prezzi del Bitcoin sono scesi dai recenti massimi, con la criptovaluta principale che è scivolata a 88.946 $, poiché i dettagli della tanto attesa Riserva Strategica di Bitcoin del presidente Trump non hanno soddisfatto le aspettative del mercato. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Trump istituisce "Fort Knox Digitale" con un ordine esecutivo Il presidente Donald Trump ha firmato giovedì sera un ordine esecutivo che istituisce formalmente una Riserva Strategica di Bitcoin, mantenendo una promessa fatta durante la campagna elettorale alla industria delle criptovalute. La riserva sarà alimentata con Bitcoin di proprietà del governo federale che sono stati confiscati attraverso procedimenti legali o civili, attualmente stimati a circa 200.000 BTC (del valore di circa 17,5 miliardi di dollari). Secondo David Sacks, responsabile della sezione AI e Cripto della Casa Bianca, "Questo significa che non costerà un centesimo ai contribuenti", rispondendo alle preoccupazioni sui costi governativi mentre si crea quella che ha definito una "Fort Knox digitale" per la criptovaluta. Approccio Neutrale al Bilancio delude alcuni investitori Mentre l'ordine esecutivo mantiene la promessa di campagna di Trump, la reazione del mercato è stata tiepida poiché i dettagli non hanno soddisfatto le aspettative di alcuni investitori. L'ordine stabilisce che eventuali acquisizioni aggiuntive di Bitcoin devono essere "neutrali per il bilancio" e non imporre "costi incrementali ai contribuenti americani". Questa condizione ha deluso le speranze di acquisti governativi significativi che avrebbero fatto aumentare i prezzi, portando a una liquidazione delle posizioni da parte dei trader che si aspettavano acquisti più aggressivi. Altri beni digitali limitati a riserva In una mossa che ha sorpreso molti, l'ordine esecutivo crea una separata "Riserva di Beni Digitali degli Stati Uniti" per criptovalute diverse dal Bitcoin. Tuttavia, a differenza della Riserva di Bitcoin, il governo non acquisirà altri beni per questa riserva oltre a quelli ottenuti tramite procedimenti di confisca. Il Tesoro è anche autorizzato a determinare "strategie per una gestione responsabile" di questi beni, comprese le potenziali vendite – in netto contrasto con la Riserva di Bitcoin, che proibisce la vendita dei BTC depositati. Il Summit Cripto alla Casa Bianca porta l'industria a Washington L'ordine esecutivo arriva alla vigilia del primo Digital Assets Summit della Casa Bianca, previsto per venerdì pomeriggio. Circa due dozzine di dirigenti dell'industria cripto, tra cui il CEO di Coinbase Brian Armstrong, l'evangelista di Bitcoin Michael Saylor e Vlad Tenev di Robinhood Markets, si riuniranno a Washington per incontrare il presidente Trump e il suo team cripto. Il summit rappresenta un cambiamento drammatico rispetto all'approccio dell'amministrazione precedente, che aveva adottato una posizione regolatoria molto più dura dopo il crollo di FTX. Bitcoin (Intervallo D1) Bitcoin sta attualmente scambiando sopra la media mobile esponenziale a 200 giorni, che ha agito come un supporto chiave per la criptovaluta più grande. I rialzisti dovranno spingere il prezzo sopra i 92.000 $, un livello che in precedenza ha fungito da supporto forte. I ribassisti, invece, cercheranno un nuovo test della media mobile a 200 giorni, con un obiettivo sui recenti minimi di 78.000 $. L'RSI è in una fase critica, dove potrebbe formare un massimo più alto nel grafico giornaliero, confermando il sentiment rialzista, oppure ritracciare verso il basso. Nel frattempo, il MACD si sta restringendo dopo un incrocio rialzista.

