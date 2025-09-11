Grafico del giorno - Bitcoin (11.09.2025)

Ieri il Bitcoin ha superato la sua resistenza di breve periodo intorno ai 113.000$, infrangendo allo stesso tempo il livello del 23,6% di ritracciamento di Fibonacci del suo ultimo grande impulso ribassista. Questo movimento segue il breakout dalla correzione discendente di inizio settembre, che ha annullato la possibile formazione di un doppio massimo sopra i 120.000$. Uno dei principali fattori dietro questo rally è l’attesa di un taglio dei tassi più ampio da parte della Fed, che potrebbe indebolire il dollaro. Anche se la coppia EUR/USD è scesa sotto quota 1,1700, la prospettiva di un taglio più aggressivo potrebbe comunque pesare sulla valuta americana. I dati sull’inflazione PPI diffusi ieri hanno alimentato le speranze di un taglio più consistente e oggi, alle 14:30 CET, saranno pubblicati i cruciali dati sull’inflazione CPI. L’inflazione è attesa al 2,9% annuo per effetto dei dazi, ma la debolezza del PPI potrebbe indicare pressioni minori rispetto al previsto. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Cos’altro sta alimentando il momentum del Bitcoin? Afflussi negli ETF: Mercoledì 10 settembre gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi per oltre 750 milioni di dollari .

Gli afflussi netti di settembre hanno già superato 1 miliardo di dollari , invertendo i deflussi visti in agosto.

Accumulo da parte delle whale: i dati on-chain mostrano acquisti massicci da parte dei grandi investitori ad agosto, per circa 3 miliardi di dollari . Il numero di indirizzi con almeno 100 BTC è salito a un record di 19.130 , superando il picco del 2017.

Offerta sugli exchange in calo: la disponibilità di Bitcoin sugli exchange è scesa a meno dell’ 11% della fornitura totale di criptovalute, il livello più basso dal 2018. Circa il 70% della supply non è stata movimentata da almeno un anno, segnalando accumulo da parte degli investitori di lungo periodo.

Adozione aziendale: sempre più società scelgono di detenere parte delle proprie riserve in Bitcoin. Secondo i dati AInvest , società e istituzioni (ETF, governi, ecc.) possiedono oggi 3,7 milioni di BTC .

Leva ridotta: i dati di Glassnode indicano che il rapporto di leva utilizzato nel trading di Bitcoin è sceso sensibilmente quest’anno, suggerendo un passaggio dalla speculazione a un’allocazione istituzionale di lungo termine.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.