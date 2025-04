Grafico del giorno - Bitcoin (23.04.2025)

Nelle ultime due sedute, Bitcoin è salito di oltre l’11%, passando da circa 84.000 USD a oltre 94.000 USD attuali. Questo forte rimbalzo è stato alimentato sia da notizie positive nel settore crypto, sia da sviluppi macroeconomici legati all’approccio più morbido di Trump sui dazi. Tuttavia, la forza relativa di Bitcoin era già visibile in precedenza, mentre gli indici tradizionali toccavano nuovi minimi e il mercato crypto restava in fase di consolidamento — segnale di una forte pressione in acquisto e di una domanda istituzionale ancora solida. 📌 Principali catalizzatori rialzisti della settimana nel mercato crypto: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Paul Atkins , da sempre sostenitore delle criptovalute, è stato ufficialmente nominato 34° presidente della SEC da Donald Trump.

Atkins porta con sé una profonda conoscenza degli asset digitali e ha promesso un approccio normativo “razionale, coerente e fondamentale” , in netto contrasto con la politica restrittiva e repressiva precedente.

Sotto la sua guida, si prevede un’accelerazione nell’approvazione di ETF e maggiore chiarezza regolatoria, elementi chiave per attrarre investimenti istituzionali nel settore.

Parallelamente, l’amministrazione Trump ha ammorbidito la propria posizione sui dazi, adottando un tono più collaborativo nei negoziati internazionali — un fattore che ha contribuito a ridurre le preoccupazioni degli investitori su protezionismo e frammentazione dei mercati. 🌍 Impatto globale: La Banca Centrale Europea (BCE) ha espresso preoccupazione: le riforme pro-crescita negli USA potrebbero generare una fuga di capitali dall’UE .

A Bruxelles crescono le tensioni tra BCE e Commissione Europea sulla sufficienza del regolamento MiCA nel contrastare un potenziale flusso di capitali verso gli “stablecoin” digitali americani .

I disegni di legge USA in arrivo, come STABLE e GENIUS, potrebbero spingere l’offerta di stablecoin fino a 2.000 miliardi di USD entro il 2028, aumentando i timori di fughe di capitale dall’Europa verso gli USA. 📊 Analisi tecnica: Bitcoin sta superando resistenze chiave una dopo l’altra e, in sole due sedute, ha cancellato le perdite accumulate negli ultimi tre mesi. Dal punto di vista del price action, il livello da monitorare attualmente è il range tra 92.000 e 93.000 USD: mantenerlo potrebbe aprire la strada a nuovi rialzi. Fonte: xStation 5

