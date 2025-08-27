Grafico del giorno - Bitcoin (27.08.2025)

Nelle ultime due settimane, Bitcoin ha subito una correzione significativa di oltre il 10%, mentre Ethereum ha continuato a salire. Attualmente Bitcoin è scambiato vicino al livello di supporto di 110.000 $, rendendo cruciale la prossima mossa dei prezzi. Perché il trend rialzista prosegua, i rialzisti devono riprendere il controllo e difendere livelli sopra i 110.000 $. In caso contrario, è possibile una nuova correzione verso l’area dei 100.000 $.

I recenti afflussi negli ETF non hanno sostenuto il prezzo di Bitcoin. La domanda si è chiaramente attenuata, con l’attenzione degli investitori che si sta spostando verso Ethereum. È importante notare, tuttavia, che non si registrano forti vendite, quanto piuttosto una fase di stabilizzazione sui livelli attuali.





La liquidità globale continua a indicare una possibile prosecuzione del movimento rialzista, potenzialmente verso l’area dei 140.000 $.



