Grafico del giorno - Bitcoin (28.04.2025)

Il sentiment positivo sul mercato delle criptovalute prosegue anche dopo il weekend. Bitcoin guadagna oggi l'1,10%, attestandosi a 94.800 USD, mentre Ethereum sale dello 0,80%, scambiando intorno a 1.806 USD. La liquidità sta tornando anche su progetti a bassa capitalizzazione, dove si osservano i primi rialzi significativi dall'inizio dell'anno. Lunedì scorso, 21 aprile 2025, Paul Atkins è stato ufficialmente nominato nuovo Presidente della U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). La sua nomina sta generando entusiasmo tra molti investitori grazie al suo approccio positivo nei confronti del mercato crypto. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Venerdì 25 aprile, durante il suo primo intervento pubblico al "SEC Crypto Task Force Roundtable" a Washington, D.C., Atkins ha sottolineato la necessità di "quadri regolatori razionali e adatti allo scopo" per gli asset digitali. Ha dichiarato che "gli operatori di mercato che lavorano con queste tecnologie meritano regole chiare" e ha criticato la situazione degli ultimi anni, affermando che "l'innovazione è stata frenata a causa dell'incertezza normativa, purtroppo creata dalla SEC stessa." Atkins ha evidenziato i benefici della tecnologia blockchain, prevedendo notevoli miglioramenti nel settore finanziario grazie all'adozione delle criptovalute. Ha riconosciuto che le azioni precedenti della SEC, sotto la guida di Gary Gensler, si sono basate principalmente su interventi coercitivi, mantenendo un clima di incertezza. Il nuovo Presidente ha anche affrontato i problemi legati alla custodia delle criptovalute, ponendo la questione se sia necessario modificare regolamenti come l'Exchange Act, l'Advisers Act o l'Investment Company Act per adeguarli alla realtà delle crypto e della tecnologia blockchain. In conclusione, Atkins ha osservato che la SEC ha ampi margini di intervento anche all'interno delle normative attuali per ridisegnare la politica sulle criptovalute. Le dichiarazioni pro-crypto di Atkins e l'allontanamento della SEC da una politica basata solo sull'applicazione delle regole hanno contribuito a mantenere il sentiment ottimistico sui mercati. Bitcoin si sta consolidando appena sotto i 95.000 USD, segno di una domanda ancora forte e di un limitato desiderio di prese di profitto. Fonte: xStation 5

