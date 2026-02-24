Grafico del giorno 🚩 Bitcoin in calo del 50% dal massimo storico

Bitcoin è sceso di quasi il 30% nell’ultimo mese, e il drawdown rispetto al massimo storico vicino a 126.000 USD ha ora raggiunto circa il 50%. La configurazione tecnica giustifica quindi un certo ottimismo su un possibile rimbalzo?

L’ultimo impulso rialzista non ha retto, con il prezzo che ha incontrato forte pressione di vendita intorno a 72.300 USD, dopo un rimbalzo di circa il 20% dal minimo locale.

I venditori hanno rapidamente ripreso il controllo, generando un intervallo di consolidamento di più giorni tra 65.000 e 71.000 USD. Nel tempo, questo intervallo ha prodotto due massimi progressivamente più bassi, e il consolidamento si è concluso con un’altra gamba ribassista che ha trascinato BTC verso la zona dei 63.000 USD. Di conseguenza, Bitcoin quota oggi solo circa il 5% al di sopra del recente minimo locale.

Se l’impulso ribassista precedente di ottobre—seguito da un consolidamento durato settimane—può essere considerato un modello, si può ipotizzare che il limite superiore dell’attuale movimento correttivo possa allinearsi nuovamente con il ritracciamento di Fibonacci del 38,2%. Ciò implicherebbe che BTC potrebbe ancora rimbalzare verso circa 74.300 USD prima di raggiungere un momento più “decisivo”.

Tale scenario rappresenterebbe un movimento rialzista di quasi il 20% rispetto ai livelli attuali. Guardando al periodo tra novembre e dicembre 2025, si nota anche che il prezzo è tornato due volte verso il minimo locale della correzione (allora intorno a 80.000 USD), suggerendo che non è scontato che il calo attuale debba immediatamente trasformarsi in un nuovo impulso ribassista sostenuto, potenzialmente in grado di spingere i prezzi sotto i 60.000 USD.

Nel complesso, sembra che la fase di consolidamento possa durare più a lungo. Un potenziale fattore scatenante per un’ulteriore ondata di vendite potrebbe essere un rinnovato indebolimento di Wall Street e una ripresa della forza del dollaro USA, sebbene questa tendenza sembri ancora in una fase relativamente iniziale e incerta.