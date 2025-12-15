Grafico del giorno: CHN.cash (15.12.2025)

I futures sull’indice Hang Seng China Enterprises (HSCEI; CHN.cash) sono scesi di quasi lo 0,7%, con il sentiment penalizzato dalla combinazione della recente vendita di titoli tecnologici a Wall Street e di una nuova serie di dati economici cinesi più deboli delle attese. Il continuo deterioramento del mercato immobiliare continua a pesare sulla domanda dei consumatori e si sta sempre più riflettendo in un indebolimento dell’attività delle imprese, che stanno riducendo gli investimenti in conto capitale.
CHN.cash è attualmente scambiato al di sotto delle tre principali medie mobili esponenziali sul grafico giornaliero (EMA10, EMA30, EMA100), segnalando un forte momentum ribassista. I futures si muovono intorno al livello di supporto critico in area 8.890 e una discesa al di sotto della zona di buffer evidenziata in giallo (8.825–8.890) potrebbe innescare ulteriori vendite. Sul fronte opposto, l’annuncio di nuove misure di stimolo, insieme a un rimbalzo verso la EMA100, potrebbe aiutare l’indice a superare la pressione in vendita e a stabilizzarsi.
Fonte: xStation5
Cosa sta muovendo CHN.cash oggi?
Vendite al dettaglio, consumi e immobiliare: l’attività dei consumatori resta debole (1,3% a/a contro il 2,8% atteso), poiché il protrarsi della crisi immobiliare continua a erodere la ricchezza e la fiducia delle famiglie. Il calo dei prezzi delle abitazioni e la contrazione degli investimenti immobiliari si riflettono in una spesa più contenuta, con vendite al dettaglio sotto le attese e il settore auto come principale fattore negativo dopo la sospensione dei sussidi per la rottamazione. Le autorità hanno segnalato supporto ai consumi, ma finora le misure adottate sono state mirate e insufficienti per migliorare in modo significativo il sentiment.
Investimenti deboli: gli investimenti in asset fissi si sono contratti più del previsto (-2,6%), a causa del peggioramento degli investimenti nel settore immobiliare e della cautela della spesa privata. Il deleveraging degli sviluppatori, la scarsa visibilità sulla domanda e l’assenza di un ampio stimolo fiscale hanno pesato sulla spesa in conto capitale. Sebbene Pechino abbia promesso ulteriore supporto fiscale e l’emissione di obbligazioni speciali, i mercati restano scettici sui tempi e sull’effettiva portata delle misure.
Produzione industriale: la crescita della produzione industriale è rallentata al ritmo più debole da agosto (4,8% contro il 5% atteso), riflettendo una domanda interna fiacca e gli sforzi per contenere l’eccesso di offerta in alcuni settori. La domanda estera ha fornito un sostegno parziale, ma la debolezza di consumi e investimenti domestici limita lo slancio. In assenza di un allentamento delle politiche più incisivo per rilanciare la domanda, l’attività manifatturiera rischia di perdere ulteriore trazione nei prossimi mesi.
