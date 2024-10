Grafico del giorno - CHN.cash (26.09.2024)

Gli indici cinesi stanno guadagnando fino al 5,00% in risposta ai potenziali pacchetti di aiuti record che il governo sta considerando. Il mercato cinese è sostenuto anche dal miglioramento del sentiment in Europa e negli USA, alimentato dal calo dei prezzi del petrolio e dalle previsioni ottimistiche di Micron (MU.US). Pacchetto di aiuti sostiene i prezzi delle azioni. La Cina sta valutando un'iniezione di capitale significativa, fino a 1 trilione di yuan (142 miliardi di dollari), nelle sue principali banche statali per rafforzarne la capacità di sostenere l'economia in difficoltà. Questo finanziamento, proveniente principalmente dalla vendita di obbligazioni sovrane speciali, rappresenta la prima iniezione di capitale di tale portata dalla crisi finanziaria globale del 2008. Questa mossa segue recenti riduzioni generalizzate dei tassi ipotecari e delle principali politiche volte alla ripresa economica. Nonostante abbiano livelli di capitale superiori ai requisiti normativi, banche come ICBC e Bank of China stanno affrontando margini di profitto ai minimi storici e un aumento dei crediti deteriorati, rendendo questo supporto cruciale. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Questa iniezione di capitale dovrebbe aiutare le banche a gestire l’aumento dei rischi di credito, poiché i regolatori le spingono a offrire prestiti a tassi più bassi a mutuatari ad alto rischio, inclusi sviluppatori immobiliari e veicoli di finanziamento governativi locali. La pressione per una maggiore distribuzione dei dividendi a sostegno del mercato azionario ha ulteriormente ridotto i buffer di capitale di queste banche sistemicamente importanti, i cui profitti sono cresciuti solo dello 0,4% nella prima metà dell'anno. Il margine di interesse netto medio per le banche commerciali cinesi è sceso a un minimo storico di 1,54%, minacciando la loro redditività. CHN.cash (intervallo D1) L'indice sta superando il livello di 7000 punti, aumentando il guadagno complessivo di settembre a oltre il 20%. Dopo aver stabilito solidi livelli di supporto a 5000 e 5800 punti, l'indice HSCEI (CHN.cash) sta ponendo fine a un trend ribassista durato più di 3 anni, iniziato all'inizio del 2021. Dopo il breakout dai livelli attuali, il prossimo obiettivo per il movimento rialzista potrebbe essere l'area appena sotto i 7800 punti. Fonte: xStation 5

