Grafico del giorno - COCOA (17.07.2025)

Giovedì mattina segna un brusco calo dei prezzi del cacao — i futures sul cacao quotati all’ICE (COCOA) registrano una flessione superiore al 3%, tornando ai livelli di prezzo visti l’ultima volta nell’autunno 2024. Sebbene i prezzi restino storicamente elevati, il sentimento di mercato sta peggiorando a causa dei segnali di indebolimento della domanda, in particolare in Europa. Dati allarmanti dal settore europeo della lavorazione del cacao indicano una fase prolungata di distruzione della domanda, causata da costi elevati delle materie prime. Punti salienti del mercato del cacao Le lavorazioni europee del cacao sono diminuite del 7,2% su base annua nel secondo trimestre del 2025, proseguendo un trend negativo iniziato nel 2023 — si tratta del calo più marcato degli ultimi vent’anni. La contrazione rispetto al trimestre precedente è stata del 6,9% . La Germania , primo trasformatore europeo di cacao, ha registrato un crollo del 17% su base annua , con alcune aziende come Hanseatisches Chocoladen Kontor che hanno abbandonato completamente il mercato.

La produzione globale di cacao è scesa del 12,9% nella stagione 2023/24, principalmente a causa di malattie delle colture , alberi invecchiati e condizioni meteo irregolari in Costa d’Avorio e Ghana , che insieme rappresentano circa il 60% dell’offerta mondiale. Questi dati contribuiscono a compensare parzialmente l’impatto negativo della domanda in calo.

Per la stagione 2024/25 si prevede un rimbalzo della produzione del 7,8% , ma i prezzi elevati e le continue difficoltà logistiche continuano a frenare la domanda. Il cacao ha raggiunto un record di $12.000/tonnellata all’inizio del 2025, attualmente scambiato intorno a $9.000 , con i futures che prezzano livelli intorno a $7.300 — ancora ben al di sopra delle medie storiche.

Il divario di prezzo tra burro di cacao e polvere di cacao si sta ampliando rapidamente, con i prezzi del burro in aumento del 25% più rapidamente rispetto alla polvere. Questo sta comprimendo i margini dei produttori di cioccolato premium e aumentando il rischio di sostituzione con oli vegetali o grassi alternativi .

I costi energetici sono aumentati del 40% dal 2020 , comprimendo ulteriormente i margini di profitto tra i trasformatori europei — una tendenza visibile nel calo delle performance di aziende come Barry Callebaut .

Le scorte di cacao nei porti monitorati da ICE sono in aumento, segnalando un alleggerimento delle pressioni dal lato dell’offerta. L’equilibrio tra offerta e domanda è migliorato sensibilmente, riducendo quasi del tutto i timori di una grave carenza di cacao, nonostante le persistenti malattie delle colture e la volatilità climatica in Africa Occidentale. COCOA (Grafico Giornaliero – D1) Sul timeframe giornaliero, i contratti sul cacao sono tornati ai livelli registrati nel quarto trimestre 2024. Si sta formando un potenziale pattern ribassista "testa e spalle", con resistenze significative intorno a $11.200 e $12.500, e una neckline in area $6.300/tonnellata. Una rottura confermata al di sotto di tale neckline potrebbe aprire la strada a un test dell’area dei $5.000/tonnellata. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: xStation5

