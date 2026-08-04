Apertura Mercati USA: S&P 500 ai massimi storici, Stretto di Hormuz verso la riapertura, Palantir in rialzo del 23%

L’S&P 500 ha recuperato completamente le perdite registrate a luglio, raggiungendo un nuovo massimo storico (ATH, All-Time High). Anche il Nasdaq 100 continua il suo rimbalzo, avvicinandosi al proprio massimo storico, dal quale dista ora il 4,6%. La crescita è sostenuta principalmente da due fattori chiave: il calo dei prezzi del petrolio in seguito alle notizie secondo cui un accordo tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto oggi o domani;

sulla riapertura dello potrebbe essere raggiunto oggi o domani; il rialzo delle azioni di Palantir, che ha riportato risultati eccezionali nel secondo trimestre. Entrambi gli indici beneficiano inoltre di un più ampio miglioramento del sentiment sui mercati globali. Praticamente tutti i principali indici europei registrano oggi un andamento positivo, dal DAX tedesco (+0,7%) all’indice paneuropeo Euro Stoxx 50 (+0,8%), fino al polacco WIG20 (+0,7%). Figura 1: Titoli migliori e peggiori del Nasdaq 100 (04/08/2026) Fonte: Fonte di ricerca di XTB 04/08/2026 In cima alla classifica troviamo la già citata Palantir, che registra un rialzo di oltre il 20% rispetto ai livelli di apertura di lunedì. I risultati pubblicati dalla società si sono rivelati nettamente migliori delle aspettative, evidenziando una crescita dei ricavi a 1,94 miliardi di dollari (+94% su base annua) e un EPS pari a 0,41 dollari, in miglioramento del 256% rispetto al secondo trimestre del 2025. Figura 2: Dashboard di Palantir Fonte: Fonte di ricerca di XTB 04/08/2026 Sebbene gli investitori abbiano evidenziato l’aumento della remunerazione basata su azioni (stock-based compensation) e i profitti derivanti dagli investimenti in SpaceX, che, analogamente a quanto accaduto con Alphabet, hanno leggermente alterato la rappresentazione dei rendimenti generati dal business principale della società, il momentum di crescita di Palantir rimane estremamente impressionante. Per il terzo trimestre, la società prevede che la crescita dei ricavi raggiunga 2,16 miliardi di dollari. Figura 3: Titoli migliori e peggiori del Nasdaq 100 (04/08/2026) Fonte: Fonte di ricerca di XTB 04/08/2026 Le società del settore dei semiconduttori, che attualmente rappresentano circa un quarto dell’intero indice Nasdaq 100, stanno anch’esse recuperando le perdite registrate ad agosto. Marvell guadagna il 12%, ARM e Astera Labs salgono del 10%, mentre Intel e SanDisk registrano un rialzo del 7%. Il comparto beneficia del sostegno derivante dai recenti risultati trimestrali dei colossi tecnologici hyperscaler, che hanno evidenziato una spesa in conto capitale (CAPEX) ancora molto elevata. Nel caso della già citata Alphabet, gli investimenti in conto capitale sono previsti raggiungere i 200 miliardi di dollari nel 2026. Anche le minori preoccupazioni riguardo a un possibile irrigidimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve stanno contribuendo positivamente al sentiment. Tuttavia, tutte le società sopra citate rimangono ancora significativamente al di sotto dei massimi raggiunti a metà luglio. Figura 4: Heatmap del Nasdaq 100 (04/08/2026) Fonte: Fonte di ricerca di XTB 04/08/2026 È inoltre impossibile non menzionare il calo dei prezzi del petrolio greggio e del gas naturale. Attualmente è necessario pagare meno di 80 dollari per un barile di Brent, oltre il 20% in meno rispetto a meno di due settimane fa. Il calo osservato per il GNL (gas naturale liquefatto) è leggermente più contenuto: il prezzo del TTF si attesta attualmente sotto i 56 dollari/MWh, in ribasso dell’11% rispetto al massimo locale raggiunto il 24 luglio. La riduzione dei prezzi delle materie prime energetiche è principalmente una conseguenza delle dichiarazioni del Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, che ha annunciato alla CNBC la possibilità di raggiungere un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz già nelle prossime ore: “C’è la possibilità che saremo in grado di raggiungere un accordo sulla riapertura dello stretto e di compiere passi verso una maggiore normalizzazione della situazione in questo conflitto già oggi o domani.” “Non riguarda solo l’energia. Riguarda anche fertilizzanti, prodotti raffinati e diversi gas industriali.” “Con il calo di questi prezzi, potremmo assistere a un significativo aumento della domanda derivante dal sollievo sui costi.” Figura 5: Petrolio [H4] (24/03/2026 - 04/08/2026) Fonte: Fonte di ricerca di XTB 04/08/2026 Non è stata solo Palantir a pubblicare i risultati. Abbiamo ricevuto anche il report del secondo trimestre di Pfizer. La struttura dei ricavi della società sta cambiando: aumenta il peso dei prodotti non legati al Covid, un elemento che dovrebbe sicuramente essere accolto positivamente dagli investitori. La società punta sul fatto che l’acquisizione di Metsera possa consentirle di costruire una posizione rilevante nel segmento GLP-1 (farmaci contro l’obesità). All’orizzonte ci sono ora le pubblicazioni dei risultati di SpaceX e AMD. Entrambe verranno diffuse dopo la chiusura del mercato statunitense. Per SpaceX, si tratterà del primo vero test importante per la società, che ha debuttato sul mercato azionario statunitense a giugno. Analisi tecnica Figura 6: US100 [D1] (26/11/2025 - 04/08/2026) Fonte: Fonte di ricerca di XTB 04/08/2026 Il mercato si trova in una fase di rimbalzo dinamico dopo una recente e profonda correzione ribassista. Da marzo si è osservato un forte impulso rialzista, seguito poi da un’ondata di vendite dopo il raggiungimento dei massimi locali. Un evento tecnico chiave delle ultime settimane è stato l’arresto della fase ribassista poco al di sopra del livello di Fibonacci del 50%, calcolato sull’ultima grande onda rialzista, in area 27.000 punti. L’andamento dei prezzi nelle ultime sedute conferma la netta determinazione della componente acquirente. Le quotazioni hanno superato con decisione diversi livelli di resistenza dal basso verso l’alto, tra cui il ritracciamento del 23,6% e tutte le principali medie mobili periodiche indicate (EMA 50, 100 e 150). L’indicatore RSI a 14 periodi, dopo un precedente test della zona di ipervenduto, ha registrato un forte movimento rialzista, superando la soglia neutrale dei 50 punti e raggiungendo un valore di 54,9. L’obiettivo tecnico immediato per la componente rialzista è ora rappresentato dal tentativo di attacco agli ultimi massimi, situati al di sopra della soglia psicologica dei 30.000 punti. Nel caso di una correzione temporanea dopo questo impulso rialzista, la prima area di difesa sarà rappresentata dai livelli recentemente riconquistati delle EMA 50 e EMA 100. Solo una nuova e stabile rottura al ribasso di questi livelli potrebbe invalidare l’attuale scenario di mercato favorevole alla crescita.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.