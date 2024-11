Grafico del giorno - COTTON (08.11.2024)

I futures sul cotone (COTTON), scambiati su ICE, sono scesi bruscamente nelle ultime settimane, testando livelli sotto il supporto psicologico di 70 dollari per balla. La ripresa è stata fermata da una combinazione sfavorevole di fattori, come le stime di danni alle coltivazioni da uragani inferiori alle aspettative, una notevole offerta proveniente dal Brasile e il rafforzamento del dollaro, con un abbassamento dei prezzi del petrolio nello stesso periodo. L'aumento del prezzo del cotone oggi è legato al rollover. Alle 17:00 GMT, verrà pubblicato il rapporto mensile USDA WASDE, che fornirà informazioni su scorte finali stimate, produzione di cotone e rendimenti (e anche per altri cereali come grano, mais e soia). Le aspettative per il WASDE indicano che la superficie piantata a cotone per il 2025/26 sarà di 10,8 milioni di acri, in aumento rispetto ai 10,974 milioni di quest'anno. Un altro fattore che potrebbe influenzare i futures sul cotone è la performance del mercato azionario cinese, strettamente legata alla salute dell'economia locale. Ulteriori miglioramenti nei dati economici del paese, con la prospettiva di stimoli fiscali, e una prevista riduzione della produzione negli Stati Uniti, potrebbero supportare un cambiamento di tendenza. Il taglio dei tassi da parte della Fed di altri 25 punti base e la prospettiva di ulteriori tagli negli Stati Uniti, con un dollaro leggermente più debole rispetto ai massimi locali, ha aiutato il cotone. D'altro canto, tuttavia, il calo dei prezzi del petrolio di oggi rimette in discussione la possibilità di un ulteriore rimbalzo del cotone, e a meno che il rapporto WASDE (che dovrebbe mostrare una riduzione della produzione piuttosto contenuta) non sorprenda chiaramente "a favore", non si esclude la pressione per un nuovo test di 70 dollari per balla. I bassi prezzi del petrolio continuano a spingere le grandi aziende tessili a preferire il poliestere, e il maggiore cambiamento fondamentale nel mercato (che deve ancora concretizzarsi) potrebbe essere un rimbalzo dell'economia cinese, che porterebbe ad un aumento significativo dei prezzi del petrolio, nonché della domanda globale di cotone. L'ultimo rapporto CoT ha mostrato che sia i produttori (Commerciali) che gli speculatori (Managed Money) stanno mantenendo grandi posizioni corte sul cotone, con il secondo gruppo che le ha aumentate in modo significativo. La struttura della posizione dei principali trader (4 o meno) suggerisce una concentrazione statisticamente alta di posizioni corte (18,7%) in questo gruppo, il che potrebbe esercitare una pressione sui prezzi del cotone - sia i gestori che gli operatori di copertura stanno scegliendo di "coprirsi" contro il calo dei prezzi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le scorte finali di cotone negli Stati Uniti sono storicamente basse, e un miglioramento delle condizioni della domanda a livello globale probabilmente comporterebbe significativi aumenti dei prezzi. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Grafico del COTONE (intervallo D1) I futures sul cotone testano la EMA100 (linea nera) dopo essere saliti sopra la EMA50 (linea arancione) più presto oggi. La zona di resistenza principale è fissata a 74,5 dollari per balla (23,6 Fibo del recente, il più grande impulso al ribasso).

Fonte: xStation5

