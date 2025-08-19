Grafico del giorno: DE40 (19.08.2025)

A seguito dei colloqui di ieri alla Casa Bianca, sta diventando sempre più chiaro che l’onere del finanziamento del sostegno all’Ucraina ricadrà principalmente sull’Europa, mentre i contratti per la difesa saranno in gran parte assegnati alle aziende americane del settore bellico. Fino a poco tempo fa si riteneva che il settore della difesa europeo sarebbe diventato un motore per le borse locali, attirando capitali e sostenendo lo sviluppo industriale. Tuttavia, sembra che il ruolo dell’Europa sarà principalmente quello di fornire fondi, piuttosto che partecipare a una produzione su larga scala. Di conseguenza, le azioni delle aziende belliche europee stanno ora calando drasticamente, segnalando la delusione degli investitori rispetto alle aspettative iniziali. Questo fenomeno sta attenuando il sentiment relativamente positivo osservato in altri segmenti del mercato azionario.
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischiApri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile
La reazione ai colloqui di ieri alla Casa Bianca è più evidente nel settore della difesa. Oggi questo comparto sta chiaramente perdendo terreno, dopo che il Presidente ucraino ha annunciato che l’Ucraina intende acquistare armi per 100 miliardi di dollari dal settore della difesa statunitense, finanziate dai fondi dell’Unione Europea. Questa notizia non è stata ben accolta dagli azionisti dei concorrenti europei. Le azioni della tedesca Rheinmetall calano oggi di quasi il 4%. Fonte: xStation
Nonostante ciò, il DE40 tedesco mantiene un trend rialzista stabile. Le zone di supporto più importanti restano le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni, che in passato hanno spesso agito come resistenza per i venditori di mercato. D’altra parte, il picco storico di quasi 24.735 punti rimane un livello chiave di resistenza. Fonte: xStation
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.