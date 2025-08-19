Grafico del giorno: DE40 (19.08.2025)

A seguito dei colloqui di ieri alla Casa Bianca, sta diventando sempre più chiaro che l’onere del finanziamento del sostegno all’Ucraina ricadrà principalmente sull’Europa, mentre i contratti per la difesa saranno in gran parte assegnati alle aziende americane del settore bellico. Fino a poco tempo fa si riteneva che il settore della difesa europeo sarebbe diventato un motore per le borse locali, attirando capitali e sostenendo lo sviluppo industriale. Tuttavia, sembra che il ruolo dell’Europa sarà principalmente quello di fornire fondi, piuttosto che partecipare a una produzione su larga scala. Di conseguenza, le azioni delle aziende belliche europee stanno ora calando drasticamente, segnalando la delusione degli investitori rispetto alle aspettative iniziali. Questo fenomeno sta attenuando il sentiment relativamente positivo osservato in altri segmenti del mercato azionario.

La reazione ai colloqui di ieri alla Casa Bianca è più evidente nel settore della difesa. Oggi questo comparto sta chiaramente perdendo terreno, dopo che il Presidente ucraino ha annunciato che l’Ucraina intende acquistare armi per 100 miliardi di dollari dal settore della difesa statunitense, finanziate dai fondi dell’Unione Europea. Questa notizia non è stata ben accolta dagli azionisti dei concorrenti europei. Le azioni della tedesca Rheinmetall calano oggi di quasi il 4%. Fonte: xStation

Nonostante ciò, il DE40 tedesco mantiene un trend rialzista stabile. Le zone di supporto più importanti restano le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni, che in passato hanno spesso agito come resistenza per i venditori di mercato. D’altra parte, il picco storico di quasi 24.735 punti rimane un livello chiave di resistenza. Fonte: xStation