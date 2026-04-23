Grafico del giorno: dove si sta dirigendo lo yen all'ombra di Hormuz e della Banca del Giappone?

La coppia USDJPY continua a muoversi in un contesto di forte incertezza, in cui fattori geopolitici, dati macroeconomici e crescenti aspettative sulla politica della Bank of Japan stanno influenzando contemporaneamente l’andamento dei prezzi. Il mercato si muove attorno a livelli tecnici chiave, con particolare attenzione rivolta all’area di 160, che è stata costantemente difesa ed è ampiamente considerata una barriera psicologica significativa, oltre che una possibile zona di intervento per le autorità giapponesi. Questo solleva una domanda sempre più rilevante: se tale livello verrà infine superato e, in caso affermativo, in quali condizioni e con quali tempistiche. Le dinamiche attuali sono guidate sia dalle tensioni geopolitiche globali sia dall’intensificarsi del dibattito su una possibile normalizzazione della politica monetaria in Giappone. Fonte: xStation5 Cosa guida il pricing di USDJPY? Geopolitica e Stretto di Hormuz come fonte di avversione al rischio globale Uno dei principali driver del sentiment di mercato resta rappresentato dalle tensioni geopolitiche nelle aree cruciali per il trasporto energetico globale, come lo Stretto di Hormuz. Il mercato reagisce in modo molto sensibile a qualsiasi rischio di interruzione dei flussi di petrolio e gas, con conseguente aumento dei prezzi energetici e della volatilità. Il Giappone dipende fortemente dalle importazioni energetiche, in larga parte provenienti dalla regione del Golfo Persico. Di conseguenza, l’aumento dei prezzi di petrolio e gas peggiora la bilancia commerciale giapponese e accresce le pressioni inflazionistiche importate. Pertanto, tensioni prolungate nell’area di Hormuz non sostengono necessariamente lo yen. Al contrario, tendono a indebolirlo. In questo contesto, la geopolitica non fornisce un chiaro segnale direzionale per USDJPY, ma rafforza piuttosto la pressione rialzista sulla coppia aumentando al contempo la volatilità complessiva. Dati macro giapponesi e segnali dai PMI Di recente, i dati PMI giapponesi hanno attirato maggiore attenzione, mostrando un graduale miglioramento dell’attività economica. Sebbene non si tratti ancora di un forte trend rialzista, i segnali di stabilizzazione sia nel manifatturiero sia nei servizi aumentano la probabilità che la Bank of Japan abbia maggiore spazio per proseguire la normalizzazione della politica monetaria. Per il mercato valutario questo è rilevante, poiché lo yen è rimasto sotto pressione per anni a causa delle condizioni monetarie ultra-accomodanti. Anche piccoli cambiamenti in quest’area possono avere un impatto significativo sui flussi globali di capitale. Inflazione (CPI) come catalizzatore chiave per la BOJ Uno dei driver più importanti nel breve termine resta il dato sull’inflazione giapponese (CPI), che svolge un ruolo centrale nel plasmare le aspettative sulle future mosse della Bank of Japan. Se l’inflazione dovesse rimanere sopra l’obiettivo del 2%, i mercati prezzerebbero sempre più la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi o quantomeno una comunicazione più restrittiva da parte della banca centrale. In tale scenario aumenterebbe la pressione rialzista sullo yen. Al contrario, dati inflazionistici più deboli rafforzerebbero le aspettative di una politica ultra-accomodante mantenuta più a lungo, favorendo un ulteriore indebolimento dello yen contro il dollaro. Politica della Bank of Japan e differenziali dei tassi Un fattore chiave di medio-lungo periodo resta la politica della Bank of Japan, che si sta gradualmente allontanando dal regime storico di tassi ultra-bassi e controllo della curva dei rendimenti. Anche se il processo è lento, la sua direzione è altamente significativa per i mercati. USDJPY è particolarmente sensibile al differenziale dei tassi d’interesse tra Stati Uniti e Giappone, che da anni rappresenta uno dei principali driver della debolezza dello yen attraverso strategie di carry trade. Qualsiasi restringimento di questo spread potrebbe generare importanti flussi di capitale e modificare il trend di medio termine. Il livello di 160 e il rischio di intervento L’area di 160 su USDJPY resta un punto di riferimento cruciale, sia dal punto di vista tecnico sia politico. Storicamente, livelli intorno a quest’area sono stati più volte indicati come zone di elevata attenzione da parte delle autorità giapponesi rispetto a eccessiva volatilità valutaria. Di conseguenza, il mercato prezza sempre più il rischio di un intervento del Ministero delle Finanze giapponese, sotto forma di avvertimenti verbali oppure di operazioni dirette sul mercato valutario. Tali interventi provocano tipicamente un rafforzamento brusco, ma spesso temporaneo, dello yen. Punti chiave USDJPY resta in un contesto di alta volatilità, in cui la direzione è influenzata contemporaneamente da dati macroeconomici, sviluppi geopolitici e politica monetaria.

Le tensioni geopolitiche, inclusa la situazione nello Stretto di Hormuz, aumentano l’avversione al rischio globale.

I dati macro giapponesi, in particolare i PMI, indicano un graduale miglioramento economico e sostengono l’ipotesi di ulteriore normalizzazione della BOJ.

L’inflazione (CPI) rimane un catalizzatore chiave di breve termine per le aspettative sulla BOJ e per la direzione dello yen.

La politica della BOJ sta diventando una fonte sempre più importante di volatilità, con anche piccoli cambiamenti comunicativi capaci di muovere il mercato.

Il differenziale dei tassi USA-Giappone resta il driver strutturale principale di USDJPY e un suo possibile restringimento potrebbe rimodellare le dinamiche di medio termine.

Il livello di 160 rappresenta una barriera psicologica e politica di rilievo, aumentando il rischio di interventi o dichiarazioni da parte delle autorità giapponesi.

Il mercato resta in una fase dominata da aspettative e narrative, elemento che favorisce movimenti bruschi ma spesso di breve durata.

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