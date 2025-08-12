Grafico del giorno - Ethereum (12.08.2025)

Ethereum è balzato ieri a 4.300 dollari, il livello più alto dal mercato rialzista del 2021, spinto dalla domanda istituzionale che si è tradotta in afflussi record di capitali negli ETF. Gli ETF spot su ETH quotati negli Stati Uniti hanno attirato oltre 1 miliardo di dollari in un solo giorno (nuovo record), con i maggiori contributi da BlackRock ETHA (640 milioni di dollari) e Fidelity FETH (277 milioni di dollari). Gli afflussi netti totali da maggio hanno superato circa 10,8 miliardi di dollari. BlackRock ETHA gestisce ora oltre 13 miliardi di dollari in asset, e i fondi ETH hanno registrato cinque giorni consecutivi di afflussi positivi. L’attuale prezzo di ETH resta circa il 10% al di sotto del massimo storico di oltre 4.800 dollari.

L’interesse va oltre gli ETF, poiché le società quotate stanno aumentando rapidamente la loro esposizione a ETH. Sharplink ha annunciato l’intenzione di raccogliere ulteriori 400 milioni di dollari per portare le proprie partecipazioni sopra i 3 miliardi di dollari (~1% dell’offerta), controllando già circa 600.000 ETH; BitMine (~1,2 milioni di ETH), Bit Digital (~120.306 ETH) ed EtherMachine (~345.362 ETH) sono anch’esse tra i maggiori detentori. Fundamental Global (FG Nexus) ha comunicato l’acquisto di 47.331 ETH e intende espandere ulteriormente la propria quota nella rete. L’interesse istituzionale è in aumento, gli ETF stanno battendo record e ad agosto ETH sta sovraperformando BTC.