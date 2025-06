Grafico del giorno - EURCHF (19.06.2025)

La Banca Nazionale Svizzera (SNB) ha tagliato il tasso guida di 25 punti base, portandolo allo 0,00%, segnando il sesto taglio consecutivo da marzo 2024 e avvicinando i costi di finanziamento al territorio dei tassi negativi.

La decisione risponde al calo dell’inflazione — scesa a -0,1% a maggio —, alla forza persistente del franco svizzero e all’aumento dell’incertezza economica globale, in particolare a causa dell’inasprimento delle tensioni commerciali. I responsabili della politica monetaria hanno sottolineato che l’inflazione è attesa al di sotto dell’obiettivo nel breve termine, giustificando questa mossa preventiva per sostenere la stabilità dei prezzi senza appesantire l’economia. La SNB ha anche ribadito la propria disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi, se necessario. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Durante la conferenza stampa successiva alla decisione, il Presidente Martin Schlegel ha dichiarato che la SNB è “ormai alle soglie del territorio dei tassi negativi”, uno strumento che in passato ha avuto un ruolo fondamentale, pur riconoscendone gli effetti collaterali indesiderati.

Schlegel e gli altri membri del comitato — Andrea Maechler, Tschudin e Martin — hanno evidenziato i crescenti rischi globali, soprattutto legati alle dispute commerciali, che stanno frenando le prospettive di crescita in Svizzera e a livello globale, oltre ad aumentare la volatilità dei mercati finanziari. Hanno inoltre osservato che il contesto di tassi bassi in Svizzera sta iniziando a pesare sulla redditività delle banche. Nonostante il taglio dei tassi, il franco svizzero resta una delle valute più forti del G10, sostenuto dalla domanda di beni rifugio. Il cambio EUR/CHF è sceso dello 0,33%, attestandosi a 0,93841, vicino ai minimi degli ultimi mesi.

La SNB prevede una crescita economica contenuta nella seconda metà del 2025 e un’inflazione che resterà ben al di sotto dell’1% fino al 2027.

