Grafico del giorno: EURUSD (03.04.2025)

Un giorno dopo il "Giorno della Liberazione", l'EURUSD ha ufficialmente annullato l'intero "Trump Trade", che aveva spinto il dollaro statunitense al rialzo fino all'inaugurazione del presidente americano a gennaio. La valutazione cauta del protezionismo trumpiano, così come la presunta posizione favorevole al mercato di Trump, si sono rivelate errate, aprendo la porta a nuove preoccupazioni per gli investitori riguardo alla recessione e all'inflazione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: xStation5 Cosa è in gioco nella guerra commerciale?

10% su tutto, 20% sull'UE, 54% sulla Cina e molti altri. La portata dei dazi imposti ha superato significativamente le aspettative, sottolineando il rischio di un'ulteriore escalation da parte dei partner commerciali degli Stati Uniti. Il discorso di Donald Trump si è concentrato sulla rivitalizzazione dell'industria americana. Con i dazi in vigore, si prevede che gli Stati Uniti, precedentemente inondati di merci da "partner ingiusti", saranno coperti da nuove fabbriche, riportando il sogno americano per i cittadini comuni. Sebbene il capitale di investimento a lungo termine possa effettivamente creare nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti, i prossimi mesi potrebbero portare a rischi significativi di stagflazione. L'odierna svalutazione del dollaro statunitense rappresenta il primo grande ostacolo per l'amministrazione repubblicana. Trump ha promesso che "i paesi stranieri pagheranno" per il protezionismo, ma un dollaro più debole danneggia gli importatori statunitensi, che ora pagheranno di più per i beni stranieri tassati. Le aspettative di recessione stanno aumentando, spingendo i rendimenti obbligazionari nell'UE e negli Stati Uniti a crollare. Fonte: xStation5 La risposta dell'UE all'orizzonte

La prossima ritorsione dell'UE non aiuterà la situazione. Ursula von der Leyen ha espresso una preferenza per il dialogo piuttosto che per un approccio "carota e bastone", ma la sua dichiarazione non è mancata di una chiara disponibilità alla ritorsione. La Commissione Europea sta finalizzando la sua risposta ai dazi su acciaio e alluminio, con misure aggiuntive pronte nel caso in cui l'amministrazione Trump rifiuti di ammorbidire la sua posizione protezionista. BCE: Tagliare o non tagliare?

Il peggior incubo commerciale si è avverato, e il mercato sta chiaramente scontando una crescita economica debole nell'Eurozona, stimando una probabilità del 90% di un ulteriore taglio dei tassi. Secondo le analisi della BCE, le contromisure dell'UE approfondiranno ulteriormente le potenziali perdite del PIL, aumentando la pressione per un allentamento monetario. In un'intervista a Bloomberg di oggi, il membro del Consiglio Direttivo della BCE Yannis Stournaras ha dichiarato che i dazi non rappresentano un ostacolo a un taglio dei tassi ad aprile, nonostante il loro previsto impatto sulla crescita economica dell'Eurozona. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

