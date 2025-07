Grafico del giorno: EURUSD (28.07.2025)

In seguito all’annuncio di un accordo commerciale preliminare tra Stati Uniti e Unione Europea, il tasso di cambio EUR/USD è sceso e il dollaro statunitense si è rafforzato sensibilmente. I mercati hanno reagito all’intesa, che prevede un dazio fisso del 15% sui beni dell’UE importati negli Stati Uniti, l’impegno dell’UE ad acquistare energia statunitense per un valore di 750 miliardi di dollari e ulteriori investimenti per 600 miliardi di dollari nell’economia americana, aumentando così la domanda di dollari. Il dollaro, in precedenza indebolito dall’incertezza sulla politica commerciale del presidente Trump, ha beneficiato di un accordo che riduce principalmente i rischi percepiti dal lato statunitense, contribuendo a un’inversione di tendenza.

In apertura di sessione, l’EUR/USD è sceso fino a 1,1670, un movimento rafforzato dalla percezione che i rischi commerciali negli Stati Uniti siano diminuiti, mentre gli esportatori europei si trovano ad affrontare nuove barriere e diversi dettagli dell’accordo restano da definire.

Dal punto di vista pratico, l’accordo chiarisce anche la struttura tariffaria per i settori strategici: un dazio del 15% sarà applicato alle esportazioni di semiconduttori dall’UE verso gli USA, mentre un dazio dello 0% sarà in vigore per gli scambi bilaterali di attrezzature per semiconduttori, in linea con precedenti dichiarazioni europee. L’elenco dei prodotti soggetti a dazi zero include anche aeromobili e parti di ricambio, alcune sostanze chimiche, farmaci generici, prodotti agricoli chiave e risorse naturali critiche — sebbene le autorità sottolineino che saranno necessarie ulteriori trattative, in particolare per prodotti come le bevande alcoliche.

Nonostante la natura ancora preliminare dell’accordo, l’incertezza immediata sul commercio transatlantico si è ridotta, rafforzando il dollaro man mano che si è dissolto il premio al rischio precedentemente attribuito. Questa reazione riflette le aspettative di mercato secondo cui l’accordo tutela principalmente gli interessi statunitensi, mentre l’euro continua a risentire di sfide strutturali, esercitando pressione sul cambio EUR/USD nel breve termine.

Nonostante i cali odierni, la coppia EURUSD rimane inserita in un trend rialzista stabile (di lungo periodo), considerando le medie mobili esponenziali a 50, 100 e 200 giorni. Finché la coppia non scende al di sotto della media mobile a 50 giorni (curva blu nel grafico), i cali di oggi non modificano il trend dal punto di vista tecnico. L’RSI a 14 giorni è in calo verso i 50 punti (valori leggermente elevati, ma ancora all’interno della fascia media).

