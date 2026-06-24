Grafico del giorno: EURUSD accentua il calo 🚩 Cosa succederà alla coppia? (24.06.2026)

Il dollaro statunitense si è rafforzato in modo significativo negli ultimi giorni e le revisioni più restrittive delle proiezioni della Federal Reserve sono diventate il principale catalizzatore del calo della più importante coppia valutaria al mondo. Da notare che l'EUR/USD ha continuato a scendere nonostante la recente decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base. Questo suggerisce che il movimento non sia guidato soltanto dalle aspettative sui tassi. Gli investitori stanno concentrando sempre più l'attenzione sulla divergenza tra l'economia statunitense e quella dell'Eurozona. Negli Stati Uniti, indicatori chiave come gli indici ISM, i dati PMI e i Nonfarm Payrolls continuano a segnalare una crescita economica relativamente solida. Al contrario, l'Eurozona sembra bloccata in una situazione che può essere definita di "stagnazione stabile". In Europa, infatti, i rischi rimangono orientati al ribasso a causa delle persistenti difficoltà nei mercati energetici e della debolezza del settore manifatturiero, che continua a rappresentare un importante motore della crescita regionale. Oggi, alle 11:00 (ora italiana), la pubblicazione dell'indice IFO sul clima economico tedesco potrebbe influenzare l'andamento della coppia valutaria. Grafico EUR/USD (D1, H1) L'EUR/USD è sceso verso l'area di 1,1350, segnalando un'inversione verso un trend ribassista. La coppia viene ora scambiata nettamente al di sotto della media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200, linea rossa), situata in prossimità di 1,16, livello rafforzato da diverse importanti reazioni storiche dei prezzi. La coppia ha registrato quasi cinque sedute consecutive in ribasso, con il principale fattore alla base della vendita massiccia rappresentato dal cambiamento di tono della Federal Reserve verso una politica monetaria più restrittiva. Fonte: xStation5 Osservando il grafico orario, l'EUR/USD sta attualmente replicando quasi punto per punto la precedente fase correttiva. La domanda chiave è se il forte slancio ribassista stia iniziando a perdere intensità. Se la pressione di vendita dovesse attenuarsi in prossimità dei livelli attuali, il movimento discendente potrebbe rallentare, favorendo un rimbalzo verso quota 1,1400, dove attualmente transita la media mobile esponenziale a 50 periodi (EMA50, linea arancione). In altre parole, il mercato si trova in una fase cruciale: la tenuta dell'area compresa tra 1,1350 e 1,1360 potrebbe consentire un recupero tecnico nel breve termine, mentre una prosecuzione delle vendite aumenterebbe il rischio di un'estensione del trend ribassista verso livelli inferiori. I trader monitoreranno quindi attentamente eventuali segnali di esaurimento della pressione venditrice per valutare la possibilità di un rimbalzo verso la EMA50. Fonte: xStation5

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